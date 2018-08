Aretha Franklin, Reine de la Soul (1942-2018)

La célèbre chanteuse américaine Aretha Franklin est décédée ce jeudi à son domicile à l'âge de 76 ans. La Reine de la Soul était gravement malade et se reposait à Détroit, dans le Michigan, entourée de ses proches. Elle recevait des soins palliatifs depuis plus d'une semaine à son domicile.

"Dans l'un des moments les plus sombres de nos vies, nous ne sommes pas en mesure de trouver les mots appropriés pour exprimer la peine qui déchire nos coeurs", témoignent les proches de la légende de la chanson américaine. "Nous avons perdu la matriarche et le roc de notre famille."

Aretha Franklin, née le 25 mars 1942 à Memphis, dans le Tennessee, est surnommée "The Queen of soul" ou encore "Lady Soul". Avec 75 millions de disques vendus, elle reste l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques vinyle de l'histoire de l'industrie discographique.