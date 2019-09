Arno, King of the Belgians

Dernière icône rock du royaume, Arno renoue avec la verve punk sur son nouvel album "Santéboutique". Dans une interview cash, l’homme partage ses flashbacks nostalgiques et ses pensées sur le présent, en Belgique et en Europe.

Peut-être n’a-t-il jamais autant parlé de sa famille et de sa jeunesse que maintenant? À septante ans, Arno Hintjens voudrait bien en finir avec la nostalgie mais elle le surprend par flashbacks et il s’y rend. Pourtant, il le répète ad libitum, c’est ici et maintenant qu’il vit, crée et se produit sur scène. Et s’il voue toujours une admiration infinie pour Elvis Presley, il n’a jamais voulu être un autre King of the Belgians…

Sur une chanson de cet album, vous déclarez aimer encore Elvis. Pourquoi cesserait-on d’aimer les chanteurs de notre jeunesse?

L’un de mes amis de jeunesse, Frank, avait deux sœurs qui possédaient des quarante-cinq tours. Parmi ceux-là, il y avait "One Night" d’Elvis Presley. J’avais huit ans.

Et vous vous êtes dit que vous suivriez bien l’exemple d’Elvis…

Non, pas comme Elvis. Ma grand-mère m’a toujours dit qu’essayer d’être quelqu’un d’autre, c’est du boulot. Et grâce à ma grand-mère, je n’ai jamais travaillé. Sauf lorsque je donne des interviews comme avec vous. Alors, là, c’est huit heures par jour. Quand je suis en studio ou sur scène, ce n’est pas du travail. La musique, c’est ma maîtresse, elle ne m’a jamais trompée.

Dans l’album, on sent une part de nostalgie. Vous définissez-vous comme quelqu’un de nostalgique?

La nostalgie me donne la mélancolie et ça ne me plaît pas. Mais je suis confronté au passé. J’ai des flashbacks. Pas forcément des moments négatifs mais j’ai l’impression que ça me prend ma liberté. Je ne veux pas vivre dans le passé mais dans le présent.

Arno - Oostende Bonsoir

Et justement, vous sentez-vous bien dans notre époque?

Mon album s’appelle "Santéboutique", ce qui signifie "bazar". Je suis la première génération qui n’a pas connu de guerre. Mon grand-père en a connu deux et était dans la résistance, mon père une. Mon père s’est réfugié en Angleterre et est devenu pilote à la RAF. Mais j’ai vécu les années 60 et c’était la première fois que les jeunes ont créé leur propre culture et se sont érigés contre le système en place. On partait en auto-stop à Katmandou. Dans le temps, je ne fumais jamais un joint tout seul. Aujourd’hui, je ne fume plus.

Dans les années 60, on partageait tout. Actuellement, on est dans le "me, myself and I". L’extrémisme est en recrudescence partout en Europe et cela me fait peur. Parce que cela cause des guerres, le passé en est la preuve. Vit-on dans les années 30? On y est peut-être déjà. Toutefois, les jeunes qui luttent pour le climat me donnent de l’espoir. Au Pukkelpop, la jeune Anuna De Wever et ses amies ont été harcelées et menacées par des militants d’extrême-droite. La Flandre a voté largement pour l’extrême-droite aux dernières élections. Qui est responsable de ça? Les gens? Sans un être humain, pas de Trump ou de Hitler. L’être humain est responsable.

Vous ne vous êtes jamais engagé en politique.

Non, mais mon père l’était, il était syndicaliste. Achille Van Acker, Paul-Henri Spaak et bien d’autres fréquentaient notre maison. Moi, je n’avais jamais suivi un parti.

Vous, vous êtes arnoiste?

Oui, mais je ne souhaite pas que tout le monde soit comme moi. Parce que sinon, on est dans la merde.

Quand vous dites que votre père était réfugié en Angleterre pendant la Deuxième guerre mondiale, vous faites un parallèle avec les réfugiés d’aujourd’hui?

Bien sûr, il s’agit aussi de personnes qui fuient la guerre, les massacres et les bombardements. Les gens qui quittent la Syrie ont peur. Dans ces conditions, c’est normal de partir. D’un autre côté, je comprends aussi ceux qui craignent les migrants…

Vous vous engagez au travers de vos chansons mais le faites-vous d’une autre manière?

Je l’ai fait, dans le temps, avec Amnesty International à l’AB et j’ai également organisé des festivals contre le racisme. Aujourd’hui, je crois qu’il y a des mecs qui peuvent faire ça mieux que moi. Le rock était synonyme de révolte. De nos jours, il est synonyme de marketing.

Il y a moins de rock aussi.

Je n’ai rien contre la musique que l’on crée aujourd’hui mais où est la révolte? On a pourtant plus besoin de contestation que dans les années 60 ou 70. Ou alors, les choses se passent sur Internet mais je n’y vais pas. Je lis encore les journaux comme un vieux dinosaure.

Dans "Court-Circuit dans mon esprit", vous dites que vous payez les conneries du passé. Quelles étaient vos plus grosses conneries?

La drogue et l’alcool.

Arno - Court-circuit dans mon esprit

Cela vous apportait de l’aide dans la création, l’alcool et la drogue?

Cela a brûlé mon inspiration. Tout cela appartient au passé. Je ne fume plus de cigarettes. C’est grâce à mon fils.

Votre fils, ne fait-il pas aussi de la musique?

Si, de la trap. C’est très underground. Il a également créé le graphisme de mon album.

Puisque l’on parle d’enfant, le petit Arno que dirait-il du grand? A-t-il réalisé ses rêves?

J’ai toujours été très impulsif et j’ai eu vraiment de la chance. Je viens d’une génération où tout était différent. On n’avait pas de gsm, on sonnait à la porte de nos amis. Maintenant, les gens photographient ce qu’ils mangent. Je ne comprends pas ça. Je ne suis pas dans le bazar avec Internet. Mais j’ai moins de soucis que les autres.

Dans "Tjip Tjip c’est fini", vous comparez les hommes aux oiseaux.

Les hommes sont comme des oiseaux quand ils jouissent. Ce n’est pas de la poésie.

Arno - Tjip Tjip c'est fini

Qu’avez-vous pensé du mouvement #MeToo?

Est-ce que cela existe aussi pour les hommes?

Bien sûr…

Je pense que c’est bien que cela existe mais certaines femmes que je connais ne sont pas entièrement d’accord avec #MeToo. Catherine Deneuve voulait aussi apporter de la nuance, par exemple.

Dans l’industrie de la musique, les femmes dénoncent aussi le sexisme. Est-ce quelque chose que vous avez pu observer?

Oui, on m’a parlé de choses. Je ne suis pas une femme mais pourquoi les enfants portent-ils le nom de leur père? Parce que les hommes ne sont jamais sûrs à 100% que les enfants sont d’eux.

"Je suis arnoiste, mais je ne souhaite pas que tout le monde soit comme moi. Parce que sinon, on est dans la merde." Arno

Je suis pour le féminisme. J’ai été éduqué par des femmes. Ma mère est morte jeune. Mais j’ai été éduqué par ma grand-mère et mes tantes. Et chaque jeudi, à treize heures, mes tantes me passent un coup de fil pour savoir comment je vais.

Vous parlez de politiciens frustrés dans l’album. Pourquoi les trouvez-vous frustrés?

Boris Johnson doit être très frustré.

Et vous, en tant que citoyen, vous êtes frustré que nous soyons depuis plus de cent jours sans gouvernement?

C’est un petit pays. Il y a plus de gens à Paris que dans la Belgique entière. Los Angeles et Londres font le double de la Belgique. Mais ici, il existe des politiciens qui veulent encore rapetisser ce pays. Sans l’Europe, la Belgique n’existerait pas. Je suis contre le séparatisme. Moi, je n’ai pas de frontières.

Avez-vous senti le changement de mentalité en Flandre, notamment à Ostende?

À Ostende, les gens ont voté pour les partis d’extrême-droite, ce que je ne comprends pas. Moi, à Ostende, j’ai été éduqué dans cinq langues. Quand j’étais jeune, j’allais à Mykonos. On côtoyait des gens de nombreux pays. Ils pensaient que j’étais prof de langues. Je répondais: "Non, je suis Belge".

Il y a une salle de concerts que vous aimez bien et qui célèbre ses quarante ans, c’est l’Ancienne Belgique.

Oui, c’est mon living! (Rires). On m’a dit que parmi les artistes qui s’y étaient produits le plus de fois, j’étais le dernier encore en vie.

Écririez-vous encore aujourd’hui "Putain, c’est vachement bien, nous sommes tous des Européens"?

Elle est toujours actuelle, cette chanson. Je vis au centre de l’Europe et me sens Européen. J’ai écrit cette chanson à la Gare du Nord. En sortant du train, j’ai aperçu un mec qui disait: "Merde, putain" parce qu’il avait laissé tomber un objet. Près de nous, se trouvaient un Allemand et un Anglais. Je me suis dit: "Putain, c’est quand même bien, nous sommes tous des Européens". (Rires).