Ars Musica solidaire en streaming

Pour son directeur Bruno Letort, il n'était pas question d'annuler le grand rendez-vous de musique contemporaine. Pari gagné avec 20 concerts sans public mais en ligne. Belle invitation à la découverte.

Compositeur et musicien, le Français Bruno Letort est, depuis 2013, le directeur artistique d'Ars Musica, rendez-vous biennal de musique contemporaine – il préfère parler de "musique de création". Créée en 1989, cette grand-messe pour initiés a connu quelques passages à vide avant de retrouver, sous sa férule, une vigueur certaine. La recette? Davantage d'éclectisme et moins de prises de tête, une ouverture tous azimuts et des "cross-over" parfois surprenants. Ceux qui en douteraient – ou les frileux qui ne se seraient pas déplacés – pourront juger sur pièce grâce à cette édition 100% numérique et gratuite.

Le maintien d'Ars Musica en ce mois de reconfinement est une excellente nouvelle. Vous aviez anticipé?

En partie... Le festival initial était consacré à la voix. Mais dès avril, lors du premier confinement, nous avons craint des problèmes de visas avec des artistes venant de Chine, de Mongolie, du Canada, de Corée, du Burkina…! De plus, chez nous, nombre de musiciens n'allaient plus travailler pendant des mois. Comme nous sommes subventionnés en partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il nous paraissait logique de réorienter le festival, rebaptisé Solid·Ars, afin de transférer nos subsides vers les musiciens. Cette deuxième vague de confinement, inattendue, a conforté notre choix.

Il n'a jamais été question d'annuler?

Non. Il est essentiel d'exister à tout prix car nous sommes en biennale, et si nous n'avions pas été là, Ars Musica aurait été muet pendant trois ans. On a donc gardé une partie des concerts qui permettaient une captation, tout en laissant les musiciens libres de leurs programmes. Il y aura donc une vingtaine de rendez-vous, soit en streaming direct, soit disponibles dès le lendemain.

Concrètement?

On n'a pas voulu se lier à tout prix au direct. Cela nous permet de capter les concerts et d'un peu "nettoyer" ce qui doit l'être avant la mise en ligne. Certains concerts seront diffusés en audio uniquement, d'autres avec images. Tout cela devrait être disponible gratuitement pendant un an sur les plates-formes habituelles et sur YouTube.

Vous êtes à la tête d'Ars Musica depuis 7 ans. On a l'impression d'un rajeunissement du public…

Oui, on peut parler de reconquête du public jeune, liée en partie à la présence accrue de musique électronique. Mais c'est aussi un peu paradoxal. Au-delà d'un noyau de fidèles au festival, le public varie désormais davantage en fonction des concerts. On peut faire salle comble avec certains, et pas sur d'autres qui ont cependant bénéficié de la même promotion. Ce constat nous a poussés à construire des programmes capables de surprendre. Et lorsqu'une salle archipleine se lève comme dans un concert rock, cela nous fait chaud au cœur car la musique de création reste très particulière.

Vue en plein écran Invitée d’honneur, la violoniste et compositrice tchèque Iva Bittová, grande pointure de la création actuelle. ©doc

Jamais gagné, un festival contemporain?

Jamais. Il faut toujours se battre. Le jour où l'on se repose sur ses lauriers, on est déjà en train de tourner la page…