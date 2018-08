Au festival des Inattendues, il y a de l'enchantement à penser

On y croisera des philosophes: Régis Debray, Martin Legros, Alain Badiou, Pascal Chabot, Laurent de Sutter… Des musiciens: Éliane Reyes, Richard Galliano, Jean-Paul Dessy… Mais aussi des comédiens et des romanciers. Et l’on y parlera de tout, de l’amour-haine entre Nietzsche et Wagner. De la passion de Philippe Glass pour la spiritualité hindoue. Du rapport entre la philosophie et le jazz. Ou du rock avec la philo. Et de tant d’autres thèmes… Les "Rencontres inattendues", le plus bouillonnant des festivals de l’été, s’apprêtent à offrir une fois encore aux esprits curieux son éclectisme revigorant.