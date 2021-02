Au ton de votre voix, Spotify saura la playlist dont vous avez besoin

Spotify se voit régulièrement accorder des brevets. Parmi les derniers en date, il en est un qui porte sur une technologie permettant de suggérer des musiques en fonction de l’état émotionnel de l’auditeur.

On phosphore ferme chez Spotify! Il y a quelques semaines, la plateforme de streaming a obtenu un brevet pour une technologie basée sur la reconnaissance vocale, qui lui permettra de suggérer des musiques en fonction de divers facteurs, comme le sexe, l’âge, l’accent, le cadre social et, surtout, l’état émotionnel de l’utilisateur. Cela fait un moment que les chercheurs de la maison planchent sur les relations entre la personnalité et le comportement d’écoute. Ils en sont convaincus: "Il est possible d’identifier un trait de personnalité en se basant sur ce que l’utilisateur écoute et le contexte dans lequel il accède à ce contenu."

"Nous ne nous investirons jamais dans des applications violant les standards éthiques de l’utilisation des données." Spotify

L’annonce de cette future fonctionnalité a provoqué quelques froncements de sourcils. Chez Spotify, on rappelle que proposer du contenu personnalisé est une pratique courante. Qu’il s’agisse de musique ou de publicité notamment. Sauf qu’ici, les données qui devraient être recueillies sont extrêmement personnelles. Il ne s’agit plus seulement de dévoiler le nom de votre groupe chouchou, voire votre addiction au black metal norvégien en répondant à quelques questions. Au ton de votre voix, une intelligence artificielle (IA) pourrait par exemple déterminer votre niveau de stress ou de joie. Et ces données-là, combinées avec d’autres, comme vos précédentes playlists ou celles de vos amis, donner lieu à de nouvelles recommandations d’écoute. Autre débouché encore: si, par exemple, l’IA évalue votre personnalité comme introvertie, elle pourra modifier le ton d’un clip publicitaire de manière à le rendre plus rassurant.

Questions éthiques

Il ne faut pas beaucoup se creuser pour comprendre que ces recherches soulèvent des questions éthiques. Chez Spotify, aujourd’hui un véritable empire musical qui compte près de 345 millions d’utilisateurs, on tempère, en reconnaissant que "l’historique numérique" de quelqu’un est absolument personnel et dès lors, un paramètre sensible: "Il convient de le traiter spécifiquement comme tel et notamment quant aux utilisations abusives qui pourraient en être faites. C’est pourquoi nous ne nous investirons jamais dans des applications violant les standards éthiques de l’utilisation des données."

"Le problème avec ces algorithmes, c’est qu’ils finissent par nous enfermer dans ce que nous sommes déjà, alors que Jam met en avant la découverte et l’humain." Bernard Dobbeleer Chef de Projet (Jam Radio)