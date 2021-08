Aurel, chanteur: "Je voulais absolument sortir de ma zone de confort"...

Après une dizaine d’années à faire de la musique dans différents groupes, Aurel passe en mode solo et en français. Il est juste lui-même, sans artifice, avec un son qui sonne parfois un peu "dahoesque".

Il a joué et composé au sein de Lucy Lucy, Paon et Sonnfjord. Autant dire qu’on n’a pas pu l’éviter, ces dix dernières années, dans le milieu musical belge. Avec son nouveau projet, Aurel, trente-trois ans, a déjà des objectifs sur la France. "Il faut sortir de sa zone de confort", lâche-t-il.

Après de nombreuses années au sein de différentes formations, voici que vous passez en mode solo. Comment en êtes-vous arrivé à ce cheminement?

Cela fait effectivement de nombreuses années que je fais de la musique. Il y a eu Lucy Lucy, Paon et Sonnfjord. Chaque groupe a été une formidable expérience mais c’est aussi un peu s’oublier. Alors, cela m’allait très bien pendant dix ans et aujourd’hui, je n’ai plus envie de m’oublier. J’ai envie d’être juste moi sur scène et en studio.

"J’avais besoin de ne plus devoir confronter ma créativité à quelqu’un d’autre."

Pourtant, il me semble que vous aviez beaucoup à dire au sein de ces diverses formations.

En effet, j’étais compositeur des morceaux dans la plupart. Mais dans les groupes, on se trouve toujours dans la discussion. Et j’avais besoin de ne plus devoir confronter ma créativité à quelqu’un d’autre. Je pense aussi que le confinement m’a donné l’élan dont j’avais besoin.

Non seulement vous vous lancez en solo mais en plus, vous changez de nom.

Mon prénom est Aurélio mais tous mes copains m’appellent Aurel depuis toujours. Ce nom était une évidence pour la scène.

"Aujourd'hui, je compose des instrus qui sont au service du texte. Alors qu’avant, c’était l’inverse. Les musiques primaient sur les textes."

Musicalement, ce nouveau projet ne ressemble pas du tout aux précédents. Vous avez été dans le pop-folk, l’indie pop et là, c’est un peu dance, un soupçon "dahoesque".

Daho, c’est une référence que j’aime beaucoup. Il m’arrive de puiser dans mes anciens projets pour enrichir celui-ci. Le grain de folie qu’il y avait dans Paon, le côté pop efficace de Sonnfjord et les aspects mélodiques de Lucy Lucy. Quant au côté dance du nouveau projet, il est en grande partie dû au fait que je travaille seul avec des machines. La boîte à rythmes donne envie de faire un son qui pulse très années 80. Cette identité s’est créée petit à petit.

Pop «Ah ouais» Interprété par Aurel Label: Alter K Note de L'Echo:

Peut-être que le confinement vous poussait à imaginer une musique qui sortirait de sa bulle?

Peut-être qu’indirectement, c’était une façon d’inventer une fête à l’intérieur, oui. Cela dit, le grand changement par rapport à mes précédents groupes, c’est l’emploi du français dans les textes. Et je compose des instrus qui sont au service du texte. Alors qu’avant, c’était l’inverse. Les musiques primaient sur les textes.

"Ah ouais", Aurel

Pourquoi n’avoir commencé en français que maintenant?

Je trouve que les chansons en français sont plus intimes. Cela me faisait peur. Le fait qu’il y ait cette vague d’auteurs-compositeurs-interprètes qui assument le français, comme Feu! Chatterton, Juliette Armanet, Voyou, cela m’a incité à faire pareil.

Pour les Français, le texte, c’est sacré. Les standards sont très élevés.

Oui, donc c’est très stressant. Mais je l’assume. Je ne voulais pas faire de la poésie mais écrire comme je parlais. Les conversations que j’entends m’inspirent quelquefois des bouts de texte. J’adore écouter les dialogues entre jeunes. Je désire que mes chansons soient comme un dialogue. J’adopte la même attitude que si je composais des textos. Il m’arrive d’en écrire durant mes insomnies.

"Je désire que mes chansons soient comme un dialogue."

Vous êtes sur un label français indépendant. Comment se présente la suite?

Je voulais absolument sortir de ma zone de confort. Et la France s’imposait. J’y ai déjà donné quelques concerts. C’est un nouveau terrain de jeu mais comme il est énorme – par rapport à la Belgique –, c’est difficile de s’installer là-bas. Les choses devraient se faire petit à petit. Je travaille sur un album mais je compte d’abord sortir des singles afin d’être très présent. Je me rends compte que si je m’absentais durant un an, je devrais tout recommencer de zéro.

Chanter en solo, c’est se mettre en danger, non?

Je l’ai déjà expérimenté. Si je commets une erreur, je ne peux me tourner vers personne d’autre. Par contre, quand il y a des applaudissements, on les prend pour soi seul. C’est plus gratifiant.