Aurélie Cabrel dans les pas de son paternel

Et c’est Papa qui préface ce double ouvrage, soit une histoire musicale, accompagnée d’un livre de quarante-huit pages, intitulée «Zélie la Pirate». Écrit et composé par Aurélie Cabrel, Esthen Dehut, Bruno Garcia et Olivier Daguerre, avec les voix de Nathalie Delattre et Moïse Fussen (pour ne citer qu’eux), ce conte musical pour petits enfants suit une jeune fille affranchie. Zélie préfère découvrir le monde sur une frégate que travailler comme vendeuse dans une boutique…