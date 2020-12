Aux temps héroïques où contemporains et baroqueux ne faisaient qu'un

Voulu par Jérôme Lejeune pour les 40 ans de son label Ricercar, ce CD rappelle qu'à l'époque où ils redécouvraient la musique ancienne, les baroqueux belges s’intéressaient aussi à la musique de Bartholomée, Pousseur et Boesmans.

Associer instruments anciens et création contemporaine n’a rien d’hérétique. Voulu par Jérôme Lejeune pour les 40 ans de son label Ricercar, ce CD rappelle que, aux temps héroïques de la redécouverte de la musique ancienne, les baroqueux belges s’intéressaient aussi en parallèle à la musique de Bartholomée, Pousseur et Boesmans.

«Boesmans – Bartholomée – Foccroulle – Mernier for early instruments»

Voici le seul enregistrement, réalisé en 1968 par les pionniers d’Alarius, du «Tombeau de Marin Marais», de Bartholomée, et dont la partition a été égarée. Autre plongée dans le temps avec le «Ricercar» de Boesmans, interprété à l’orgue par Bernard Foccroulle. Lequel enrichit ce CD avec «Nigra Sum» et «L’uscita dell inferno», deux de ses compositions pour cornets à bouquin et orgue, servies par l’excellent InAlto.