Avec Eels, on ne change pas une équipe qui... perd

Un cd volontairement dépressif , bien que teinté d'ironie, puisque le portrait du clown triste de la couverture trouvé par E sur une brocante arbore un petit air qui le fait ressembler à son acquéreur. 13 albums qu’ Eels est sous novocaïne (pour l'âme): on ne change pas une équipe qui... perd, souvent magnifiquement. L'atmosphère est toujours cotonneuse à souhait, Mark Oliver Everett (E) jouant à merveille de son timbre éreinté, genre «au bout de sa vie» sur «Dark and Dramatic».

Si le moral est souvent bas, le style musical est en accord, c'est-à-dire «low», avec tout de même des touches d'humour désespéré comme dans «Are You Fucking Your Ex». Écrit avant le confinement, à l'exception de «Are We Allright Again», ces douze chansons ne changent pas grand-chose finalement dans le cas d' un groupe qui semble, depuis vingt-cinq ans, se confiner dans un spleen s'ébrouant parfois un peu sur «The Gentle Souls» ou «Babe Let's Make It Real».

Tout de même: «Of Unsent Letters» évoque par la voix et la mélodie l'atmosphérique dépouillé d’un Grandaddy, tandis que «Ok» ressemble, en tout cas en son début, au Lou Reed de «Songs for Drella» et de «Hello it's me» en particulier. Ceci mis à part, à l'image de «I Got Hurt» (qui aurait pu figurer sur le premier album), rien que de très habituel. Ce qui n'est pas forcément un reproche...