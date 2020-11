Aya, y en a des hits-là

Le "New York Times" la considère comme l'une des artistes européennes les plus importantes musicalement et socialement. Pour le "Guardian", Nakamura est tout simplement le visage de l'afropop. Et le "Vogue" anglais assure qu'elle est un phénomène musical. Il est vrai que les chiffres de ses succès permettent les superlatifs. "Djadja" compte plus d'un milliard de streams et a été single de platine dans dix-sept pays. "Pookie" a, pour sa part, été streamé cinq cents millions de fois. Des versions allemandes, espagnoles et italiennes de ses morceaux ont été également publiées.