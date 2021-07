BRNS, de retour en "live" à Lessines...

Alors que le groupe bruxellois promet son quatrième album, "Celluloid Swamp", pour le 22 octobre, quelques concerts sont déjà bookés. À commencer par celui du 28 août dans le cadre des Summer Nights Fever à Lessines, en première partie de Girls In Hawaii.

On imagine que la scène commençait à vous manquer?

Diego Leyder (chant, guitare): Ça nous manquait à tous. D’autant que pour nous, c’est très spécial, dans le sens où cet album était déjà enregistré depuis un moment et nous avions hâte de le présenter. En 2019, nous avons tourné avec Namdose (soit BRNS acoquinés avec le duo français Ropoporose, NDLR) et nous pensions sortir ce disque le plus tôt possible en 2020. Finalement, nous avons bien fait de ne pas le sortir début 2020 sans quoi il serait plus ou moins passé à la trappe!

Mais en tant que BRNS, oui, ça commençait à faire longtemps que nous n’avions pas joué un vrai concert. Les quelques fois où nous nous sommes retrouvés pour répéter, nous avions l’impression d’un retour à la normale, si tant est qu’on puisse revenir à la normale. Ça va faire plaisir, à partir de fin août, d’avoir à nouveau des échéances...

Vu votre parcours, n’étant plus des "petits nouveaux", qu’est-ce que ça veut dire, justement, d’être présenté en première partie de Girls In Hawaii?

Déjà, ce n’est pas la première fois que nous faisons leur première partie. Ils ont eu la gentillesse de nous inviter sur une tournée d’une semaine en Allemagne, il y a quelques années. Et par ailleurs, nous nous connaissons, pour la plupart ce sont de bons copains.

"Être en première partie de Girls in Hawaii, ça reste une opportunité de jouer devant des gens qui ne nous connaissent pas encore." Diego Leyder Chanteur et Guitariste de BRNS

Alors qu’est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu’ils sont un plus grand groupe que nous, qu’ils ont un public plus large que le nôtre, et donc pour nous, malgré notre parcours déjà un peu important, ça reste une opportunité de jouer devant des gens qui ne nous connaissent pas encore et de présenter quelques nouveaux morceaux qui ne sont pas encore sortis. Nous avons hâte d’être ce jour-là, de pouvoir échanger avec eux et de les voir jouer!

Il faudra patienter encore avant de pouvoir écouter ce nouvel album, mais à quoi peut-on s’attendre? Une nouvelle dose de rock-pop barré? On a déjà pu découvrir "Familiar", par exemple, un titre qui montre que vous avez eu envie d’essayer d’autres choses, comme des cuivres, ou cette collaboration avec Carl Roosens de Carl & Les Hommes-Boîtes...

À bien des choses différentes, certaines dans cette veine, avec des touches plus groovy, d’autres qui incluent également des cuivres. Il y a d’autres invités instrumentistes (comme Catherine De Biasio, de Blondy Brownie et sœur de Catherine, au trombone sur «Familiar», NDLR), mais Carl est le seul invité qui chante. D’autres morceaux sont un peu plus «droits», avec des éléments qui sortent des années 90. Deux ou trois titres sont plus rock, avec des guitares plus reconnaissables, des rythmiques moins groovy. Ça, ce n’est pas un truc que nous avons beaucoup fait, c’est vrai.

Nous avons plutôt travaillé avec des rythmes chaloupés, un peu cassés, mais plus lents. S’il fallait établir une démarcation dans notre discographie, je dirais que les deux premiers disques («Wounded» en 2012 et «Patine» en 2014, NDLR) se tiennent plus ou moins, assez sombres, plutôt mid-tempo. Ici, nous sommes plus dans la continuité de «Sugar High», sorti en 2017, avec des synthés un peu foufous, plus de fantaisie, plus de lumière. «Celluloid Swamp» est vraiment loin d’être monolithique.

L'actualité de BRNS Le 28/08, avec les Girls in Hawaii, au Centre culturel René Magritte de Lessines. Millionaire+BRNS: Les 18/10 (Het Dépôt, Louvain), 21/10 (Trix, Anvers, sold-out), 4/11 (Cactus, Bruges). Le 22/10, sortie du nouvel album «Celluloid Swamp» Toutes les infos sur le Facebook du groupe