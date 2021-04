Balkan Trafik!, 15 ans, 100% digital

"Balkan Trafik! a suivi, sur ses quinze ans d’existence, l’évolution socioculturelle des Balkans, surtout ceux du sud-est. Au début, on était plus axé sur une certaine tradition et un côté "ethno". Et au fil des années, on s’est retrouvé avec de l’électro, du rap, du jazz et du rock. La créativité est dingue dans ces pays. On garde l’ambiance exotique du festival parce que cela plaît", s’enthousiasme Nicolas Wieërs, créateur et programmateur de Balkan Trafik!.