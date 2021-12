Balkan Trafik 2022 annonce une édition de feu

La nouvelle édition du Festival Balkan Trafik se déroulera à Bruxelles et Namur du 28 avril au 1er mai 2022. Avec Goran Bregovic en star absolue et une infinité de héros des scènes artistiques de l’Europe du Sud-Est.

Nicolas Wieërs, l’homme-orchestre derrière le Balkan Trafik, propose pour cette 16 e édition du festival, une version éclatée. Tant en live qu’en digital, tant dans les spectacles proposés et les manifestations organisées que sur les lieux choisis. Ainsi, pour la première fois, le Delta, à Namur , accueillera la manifestation sur deux jours, les 28 et 29 avril.

Goran Bregovic y proposera, le 28, «Trois Lettres de Sarajevo» où s’unissent les violons orientaux, juifs et classiques en une métaphore symphonique de notre temps. Le même Bregovic s’installera, le lendemain, sur la Place de Brouckère, à Bruxelles. On ne manquera pas non plus le concert des Roumains Viorica Si Ionita de la Clejani.