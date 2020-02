"Beethoven, c'est le choc!"

250 ans de sa naissance oblige, Beethoven traverse le programme de tous les artistes des 7e Pianodays de Flagey, à commencer par celui de Nelson Goerner qui les inaugure, le 7 février, avec la volcanique sonate "Appassionata".

Héritier des grands maîtres du passé, le pianiste argentin Nelson Goerner avait livré en 2016 un enregistrement de la sonate "Hammerklavier" de Beethoven dont le lyrisme et les couleurs chatoyantes l’avaient instantanément élevé au rang de référence. Vendredi prochain, on l’entendra dans un diptyque original: la "Fantaisie chromatique et Fugue" de Bach et les "Variations héroïques" de Beethoven, en première partie, et, en seconde, l’"Appassionata" et "Thème et variations" de Fauré. Un récital qui inaugure aussi une résidence de quatre ans à Flagey qui donnera notamment l’occasion à Nelson Goerner d’explorer les grandes pages du Romantisme.

Y a-t-il un âge pour aborder ce monument qu’est Beethoven?

Pour la "Hammerklavier", j’ai commencé très tôt. Mon professeur, Maria Tipo, avait l’idée qu’il ne fallait pas attendre trop longtemps pour aborder ces grands sommets du répertoire. Ce sont évidemment des œuvres pour la maturité, mais il faut tellement d’années pour espérer les habiter vraiment qu’il faut commencer tôt! J’ai abordé cette "Hammerklavier" à 20 ans, mais je ne l’ai pas beaucoup jouée en public à l’époque, à part quelques essais ici et là. Cela m’a pris beaucoup d’années. Par contre, "L’Appassionata", que je jouerai à Flagey, et contrairement à la plupart des étudiants, je l’ai commencée quand j’avais… 48 ans.

Dans ce piano chauffé à blanc, on sent toute la puissance d’un génie qui lance la Modernité!

C’est une œuvre tellement saisissante, même pour ceux qui n’ont jamais entendu une note de Beethoven! Et tout autant pour les musiciens avertis, tellement cette œuvre vous bouleverse aux tréfonds de l’âme.

Piano Sonata No.29 in B-Flat Major, Op. 106 "Hammerklavier": I. Allegro

À cause de l’énergie? Une bourrasque qui passe à travers tout…

Je crois que c’est ce qui saisit: l’énergie, la passion; cette force, cette volonté d’affronter tous les problèmes que nous donnent le fait d’être sur terre. C’est ce que celui qui l’entend pour la première fois va saisir sans même savoir pourquoi elle est si bouleversante. D’abord il y a le choc, et après il y a l’analyse.

"L’énergie, la passion, cette force, cette volonté d’affronter tous les problèmes: c’est ce qui s’impose à celui qui entend "L’Appassionata" pour la première fois." Nelson Goerner Pianiste

Beethoven challenge tout le temps l’interprète…

J’ai été très frappé en lisant des articles sur le grand pianiste français d’avant-guerre, Alfred Cortot, qui raconte que, tout jeune, il avait joué "L’Appassionata" pour Anton Rubinstein. Le grand maître ne lui a dit qu’une chose: ‘Beethoven, ça ne se joue pas, ça se réinvente’. Cette petite phrase est tellement juste. Jusqu’à un certain niveau, des pianistes non professionnels peuvent aborder beaucoup de ses œuvres, mais il y a ce challenge visionnaire qui vous interpelle et qui peut être assez terrifiant à regarder. L’interprète ne doit pas avoir peur de créer certains chocs émotionnels chez l’auditeur.

Dans notre dossier Beethoven d’il y a quinze jours, deux "baroqueux" se faisaient face: le chef René Jacobs qui voyait en Beethoven "le dernier des classiques" et le pianofortiste Kristian Bezuidenhout qui en faisait "un innovateur radical". Quelle est votre religion?

C’est ce qui est arrivé avec Bach: ce sont des créateurs qui font à la fois la synthèse du passé, et donc de l’héritage de Mozart et Haydn dans le cas de Beethoven, et inventent quelque chose d’extraordinairement nouveau. Entre les premières et les dernières sonates de Beethoven, on a parfois du mal à croire qu’elles sont du même homme, tant cette évolution est grandiose et inespérée. Il y a tout chez lui.

C’est cette ligne de démarcation entre le passé et l’avenir qui met l’interprète au défi?

C’est l’un des grands challenges. Si un côté prédomine, la vision sera incomplète et trop restrictive. Avec Beethoven, il n’y a pas d’idée préconçue qui tienne. Il faut se lâcher à travers la puissance d’une structure qu’il faut réussir à habiter.

Il y a plusieurs races de beethoveniens: les aristocrates comme Arrau, les intellectuels comme Brendel, les architectes comme Pollini, les sauvages comme Richter. Et les lyriques comme Goerner?

J’ai beaucoup appris de ceux qui m’ont marqué au disque: l’inoubliable Artur Schnabel, que j’ai découvert très tôt, mais aussi Wilhelm Kempff, justement un grand lyrique, poétique, passionné et en même temps très subtil. Il arrive à un alliage assez idéal entre la passion et le lyrisme, l’absence de contrôle et la domination de l’architecture. L’un de mes préférés, surtout dans le "4e Concerto". D’autres m’ont marqué: Gilels, immense dans l’"Opus 111", l’"Appassionata" éruptive de Richter à Carnegie Hall, Arrau, grandiose…

…et Goerner?

Il est difficile de parler de soi. (Rires) Ce qui importe, pour toute musique, c’est la sincérité et l’honnêteté avec laquelle vous allez l’aborder. Les idées préconçues ou qui modèlent une interprétation sont trop restrictives. C’est ça le challenge de Beethoven. J’espère simplement être à la hauteur.