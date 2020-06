Beethoven en "concert digital" à la Chapelle

Le 17 juin prochain, Lorenzo Gatto et Julien Libeer clôtureront la saison MuCH 2019-2020 avec une interprétation de trois sonates de Beethoven. Le concert sera retransmis en direct sur plusieurs plateformes digitales.

Après trois longs mois d’abstinence, Lorenzo Gatto (violon) et Julien Libeer (piano) vont enfin pouvoir donner un concert à la Chapelle musicale Reine Élisabeth . Mais sans public, avec retransmission numérique… Une belle initiative. C’est en effet avec les sonates n° 3, 7 et 9 (Kreutzer) que le duo bouclera à la fois la saison MuCH 2019-2020 (interrompue) et son cycle "live" des sonates de Beethoven, dont il a gravé une superbe intégrale chez Alpha.

Mais comment se préparer à jouer… tout seuls? "En n’y pensant pas trop", répond Julien Libeer en toute franchise. "D’une part, je me réjouis. Les musiciens sont des sportifs, ils ont besoin de s’entraîner. Les concerts rythment notre vie, la dynamisent. D’autre part, nous allons rentrer dans une salle vide, commencer à jouer, et quand la première sonate sera finie, ce sera le grand blanc . Cela risque d’être très spécial!"

Y aurait-il dès lors moyen de composer avec le silence en s’imaginant en studio d’enregistrement? "Hélas non", regrette Julien. "En studio, on peut recommencer! Ici, on va cumuler les inconvénients: l’ambiance du studio et la pression du live. Il faut parvenir à oublier le micro, qui est un objet très froid." En effet, une salle de concert remplie, c’est un microcosme, avec des visages et une ambiance très personnelle. Le micro, lui, représente un espace impossible à apprivoiser, face auquel il est difficile de se positionner." Pas de solution, alors? "Mais si! La musique, rien que la musique. Et ne pas se prendre la tête!"