Benjamin Biolay: "Je préfère avoir une vie bien remplie que de passer à la postérité"

Comment va ta vie? "Ben, comme-ci, comme-ça…" C’est ainsi qu’on a démarré cette interview avec Benjamin Biolay qui sort "Grand Prix", son 9e album chez Universal Music, et chantera deux fois à Bruxelles en décembre, si tout va bien.

D’ordinaire, les interviews avec Biolay, on les réalise à Paris ou dans les studios ICP à Bruxelles. Cette fois, on a procédé par Zoom, ce qui nous plaisait moyennement. "Heureusement qu’on se connaît", a-t-il pointé. Pour ce "Grand Prix", neuvième album studio, finies les allusions à la vie à Buenos Aires. Place à la nostalgie des grands champions de F1, d’où le titre de l’opus, mais surtout place à la mélodie italienne, au rock de crooner, aux chansons cinématographiques. Et à Monica Vitti!

"Pendant la quarantaine, c’était un décompte mortifère en permanence. C’est très anxiogène. Je me suis protégé en me coupant de ce monde. Benjamin Biolay Auteur-compositeur-interprète

J’ai beaucoup aimé la chanson "Visage pâle" qui me fait énormément penser aux succès italiens des années 70-80.

Ah oui, ce n’est pas par hasard si Chiara Mastroianni y a participé. Je suis un très grand admirateur de cette époque.

Autre influence que l’on retrouve ici, celle de The Last Shadow Puppets, le projet parallèle de Miles Kane et Alex Turner.

Oui, et j’ai aussi été influencé par les Stooges, Television, les Strokes. Ils sont dans la lignée de ces chanteurs américains qui se prennent pour des Anglais et qui croonent. Turner, même s’il est Anglais, est trop fort marqué par la manière de faire américaine.

Interview France 24 | Benjamin Biolay, le confinement en chanson

En fait, vous avez toujours été un crooner.

Oui, mais je ne l’assumais pas. Je pensais que cela allait forcément avec l’arrangement swing. Mais en réécoutant les Stooges, je me suis rendu qu’on pouvait crooner sur du rock.

Des crooners en France, y en a-t-il eu beaucoup?

Oui, mais c’était un style désuet qui était sous-estimé. Mon ami Hubert Mounier, quand on lui disait qu’il savait bien crooner, il se mettait en colère parce que c’est comme si on l’avait comparé à un Sacha Distel de la pire époque. En plus, j’adore Sacha mais lui, il voulait être rock. Crooner, c’est péjoratif. Cela fait chanteur pour dames.

Ou Sinatra, la grande classe.

Oui, et le dernier rocker à rentrer là-dedans, c’était Johnny Cash. Ma mère était fan de Dean Martin. Moi aussi, c’était l’homme le plus libre du show-business.

"Vendredi 12" est un morceau qui pourrait parfaitement s’inscrire dans un générique de film.

Je l’imaginais exactement comme ça, d’où mon envie d’avoir des images de Monica Vitti dans le clip. C’est vraiment un générique de fin de film. C’est toujours mon truc de me faire des petits films imaginaires.

Benjamin Biolay - Vendredi 12 (Clip Officiel)

Pourquoi Monica Vitti?

Elle incarne un grand fantasme de cette époque avec Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Sofia Loren… Je la trouve d’une modernité folle. Ma fille en voyant le clip de "Vendredi 12" pensait qu’on avait choisi un mannequin. Elle n’avait pas compris que c’était des scènes de vieux films dans lesquels jouait Monica Vitti. C’est une actrice dont on ne parle plus parce qu’il n’y a personne pour s’en occuper. Si on parle autant de Jacques Demy et d’Agnès Varda, c’est parce que leurs enfants travaillent à faire connaître l’œuvre de leurs parents.

Monica Vitti n’a pas eu d’enfants et vit seule avec une assistance médicale. Elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis dix-huit ans. C’est une vie tragique. Et personne ne s’occupe de son image. Si personne ne s’occupe de ça, l’oubli est une valeur universelle et indéboulonnable. Tous les grands mythes qu’on maintient, c’est parce qu’il y a une famille, des ayant-droits, des fans derrière. Monica Vitti, c’est une femme abandonnée.

"Monica Vitti incarne un grand fantasme de cette époque avec Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Sofia Loren… Je la trouve d’une modernité folle." Benjamin Biolay Auteur-compositeur-interprète

Songez-vous à la postérité?

Non, je me dis que c’est de la connerie parce que tout le monde meurt. Je préfère avoir une vie bien remplie que de passer à la postérité.

Avec la musique et le cinéma, votre vie est bien remplie, non?

Artistiquement, c’est chouette. Pour le reste, c’est impossible en ce moment. Toutes les planètes ne sont jamais alignées en même temps.

Vous y croyez à ça?

J’y crois quand même un peu, sinon, Donald Trump ne serait pas président. (Rires)

Avez-vous beaucoup suivi l’actualité, ces derniers mois?

Pendant la quarantaine, non. C’était un décompte mortifère en permanence. De temps en temps, je lisais Le Monde. Je voyais bien que personne ne savait rien. C’est de l’"infotainment". Et c’est très anxiogène. Je me suis protégé en me coupant de ce monde.

Vue en plein écran ©Mathieu Cesar