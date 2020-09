Bernard de Launoit, CEO de la Chapelle Reine Elisabeth: "Notre volontarisme a été payant"

Si on ouvrait cette nouvelle saison par les bonnes nouvelles?

L’impact financier de la crise?

Inévitable. Notre institution s’appuie sur une double structure. Une fondation d’utilité publique, au budget annuel d’environ 3,5 millions d’euros, gère l’artistique et le culturel. Une société anonyme à finalité sociale, propriétaire des lieux, met le bâtiment et le parc à disposition. Elle gère les activités commerciales non artistiques telles que l’hôtellerie, les mises à disposition commerciales et la restauration, avec un budget d’environ 500.000 euros. Soit un budget consolidé qui était de 4 millions en 2019. Cette année, nous devrons réaliser une économie d’environ 15% sur le budget, en rognant sur tous les postes possibles. Tout le monde a fait un effort. Quant au budget 2021, il devrait être inférieur de 10% à celui de 2019.