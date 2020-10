"Beyond The Pale", l'album électrique de Jarvis Cocker

Jarv...is, ex-Pulp et sorte de Bryan Ferry des nineties, sort un excellent album mélangeant habilement glam-rock et punk.

La vague postbeatlesienne heureusement passée, Pulp disparut des radars et même complètement. Cocker tomba le masque et Pulp, suivit longtemps une dame à Paris, et commit une excellente musique de film pour Wes Anderson (« Fantastic Mr. Fox ») dans lequel il apparaissait d'ailleurs. Depuis la fin du groupe en 2002, cette sorte de Bryan Ferry des nineties, de rockstar prônant un mélange de glam-rock et de punk , a sorti au compte-goutte un trio d'albums solos, peaufinés à l'extrême... vu qu'il n'y en eut que trois en dix ans.

7 morceaux électriques

Jarv...is est un retour à la formule groupe cache-sexe pour Jarvis: «Save the whale», morceau introductif, semble tout droit sorti d'un dernier album de Leonard Cohen, tant sa voix y est sépulcrale. À la tête d'un quintet, Cocker signe pourtant un album ramassé et éclectique de 7 morceaux: du swinguant «Must I Evolve?» au minimaliste «Am I Missing Someting», en passant par le baroque et jouissif «House Music All Night Long». Bref, le meilleur album de Pulp, dont on aurait ôté la pelure…