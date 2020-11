Billie Eilish, James Bond et René Descartes

Le report de "No Time To Die", le nouveau James Bond pour lequel Billie a signé la chanson du générique, n’a pas diminué son enthousiasme à créer. Pour preuve, cette nouvelle vidéo, déjà visionnée plus de vingt-huit millions de fois, que l’artiste a elle-même réalisée: Pour "I Think Therefore I Am", Miss Eilish a choisi pour décor le Glendale Galleria, en Californie , le shopping mall où elle aimait traîner avec ses copines quand elle était plus jeune. Dans cette vidéo, tournée à quatre heures du matin, le lieu est désert, les boutiques fermées et dans un moment de pause, Billie s’essaie au nouveau challenge qui consiste à ne pas danser… Par contre, elle s’empiffre…

Quote of the month

Admirée par la Génération Z qui voit en elle une fille talentueuse et ne craignant pas d’être différente, Billie est aussi validée par les aînés. Son titre pour le nouveau James Bond est considéré comme une réussite par les fans de 007. C’est qu’elle n’a pas omis d’y intégrer les codes propres aux musiques "bondiennes". Avec son nouveau single, "I Think Therefore I Am", la plupart des fans de Billie apprennent aujourd’hui l’existence de René Descartes. Bien sûr que c’est lui l’inventeur de cette "quote of the month": "Je pense donc je suis" que Billie répète plusieurs fois dans ce refrain. "I’m not your friend, Or anything, damn, You think that you’re the man, I think, therefore I am." Un morceau qu’elle semble adresser à un garçon qui colporte des ragots sur son compte et dont elle jure de ne plus prononcer le nom, car elle sait bien qui elle est.