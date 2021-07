Billie Eilish, un peu plus heureuse

Son nouvel album, "Happier Than Ever", sorti ce vendredi, ne modifie pas radicalement la formule musicale qui a fait son énorme succès mais Billie le trouve plus sincère. À dix-neuf ans, l’icône de la génération Z continue de ne révéler que ce qu’elle veut bien. Portrait.

Très attendu, ce deuxième album de l’enfant prodige de Highland Park, le quartier de L.A. où vivent ses parents et où elle a grandi, constitue la sortie majeure de l’été. Et à moins d’un album-surprise d’une autre star, il n’y en aura pas d’autre avant septembre. Annoncé dès le printemps, «Happier Than Ever» a déjà révélé six morceaux – tous sur Apple Music – et donné trois clips.

Ainsi, «Your Power», «Lost Cause» et «NDA» ont déjà été vus par plusieurs dizaines de millions de fans. Billie Eilish assure qu’elle aimerait beaucoup tourner une vidéo pour chacun de ses nouveaux morceaux. Mais il s’en trouve un total de seize sur «Happier Than Ever». Et sa tournée, qui démarre aux Etats-Unis, à la rentrée et se poursuivra en Europe en 2022, devrait bien l’occuper. Cette tournée, elle l’a annoncée, sera associée à la campagne Music Climate Revolution et veillera à réduire son empreinte environnementale. Pour les fans qui n’auraient pas déjà leur ticket de concert, pratiquement sold-out partout, Billie collabore avec Disney Plus et offrira, dès le 3 septembre, un concert filmé à Los Angeles qu’elle a intitulé «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles». Elle l’introduit en disant avoir toujours romantisé Los Angeles.

Dénoncer les abus de pouvoir

Comme pour le précédent opus, Billie a travaillé sur son nouvel album avec son frère Finneas O’Connell, de quatre ans son aîné. Depuis le succès de sa sœur, Finneas a pu développer parallèlement sa propre carrière, plus orientée pop-folk, et signé des morceaux pour d’autres artistes comme Selena Gomez. La manière dont le tandem Billie-Finneas fonctionne semble être la même. Mais Billie assure que, cette fois, c’était plus cool parce qu’ils n’ont pas subi de pression quelconque. Les seize nouvelles chansons de l’album sont les seules sur lesquelles ils ont travaillé. Comprenez qu’il n’y a pas eu de déchet. Contrairement à «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», sortie en 2019, «Happier Than Ever» ne s’appuie pas sur des histoires fictionnelles. En ce sens, Billie confie qu’il est plus sincère.

Sur cet album, l’artiste révèle avoir été avoir été abusée, il y a quelques années. «Your Power» et «Getting Older» sont des morceaux qui parlent de ça. Mais la chanteuse ne compte pas entrer dans les détails. Néanmoins, s’il y a un thème qui lui tient à cœur, c’est l’abus de pouvoir. Et elle le dénonce avec vigueur. «Pratiquement aucune des chansons de ce nouvel album n’est joyeuse», confie-t-elle au magazine Rolling Stone.

Billie Eilish - Happier Than Ever (Official Music Video)

Billie blonde

Néanmoins, à dix-neuf ans, Billie s’avoue plus heureuse et mieux dans sa peau qu’avant. Elle s’est débarrassée de son look de jolie freak aux cheveux verts et aux hoodies oversized. En couverture du Vogue britannique, elle posait récemment en bustier sexy. Et avec ses cheveux blonds, on lui trouve un petit air de Scarlett Johansson. «Je pourrais demander à quelqu’un de m’habiller, d’écrire ma musique, mes paroles, de poster à ma place sur Instagram. Je préfère mourir plutôt que d’être ce genre d’artistes», lâche-t-elle dans Madame Figaro.

Musicalement, la Billie Eilish de 2021 a été influencée aussi bien par Sinatra, Julie London, que par la bossa nova d’Antonio Carlos Jobim. On trouve, d’ailleurs, sur ce disque, un morceau intitulé «Billie Bossa Nova». Si elle ne rechigne pas à révéler ses références musicales, la jeune femme est plus rétive quand il s’agit de sa vie personnelle. Ainsi, elle donne plus volontiers rendez-vous aux journalistes dans la maison de ses parents que dans l’appartement qu’elle occupe seule depuis quelques temps. Elle avoue ne pas avoir été prête à une telle célébrité. Suivie par 88 millions de fans sur Instagram, Billie Eilish ne suit personne en retour. Même pas Justin Bieber, son idole de toujours.

Nouvel album «Happier Than Ever»

Billie Eilish Universal Music Site officiel de l'artiste En concert (sold-out) le 28 juin 2022 au Sportpaleis d’Anvers.