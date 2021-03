Booba est venu nous dire qu’il s’en va

En quarante-huit heures, "Ultra" a été le disque le plus écouté dans le monde. Il en serait, aujourd’hui, à un milliard d’écoutes.

Booba, alias le Duc de Boulogne, est venu nous dire qu’il s’en va. Avec ce dixième opus, plus chanté et moins autotuné que les précédents, ce roi de la punchline et de la castagne – cf. ses vraies battles avec le rappeur Kaaris dans un hall de l’aéroport d’Orly – marque un point d’arrêt en forme d’exclamation.

Rap “Ultra”

Booba 92i/Universal Music Note de L'Echo: 3/5

L’annonce de cette sortie du rap game et la qualité de l’album ont entraîné «Ultra» vers les plus hauts sommets du streaming. En quarante-huit heures, «Ultra» a été le disque le plus écouté dans le monde. Il en serait, aujourd’hui, à un milliard d’écoutes. Une fierté française. Mais vers quoi se dirige Booba? Pas uniquement vers les plages de Miami où il réside avec femme et enfants.

Comme il l’avait fait par le passé mais en mettant la gomme, Booba va dénicher de nouveaux talents du rap et les produire sur ses propres labels Piraterie Music et 92i. Et de temps à autres, il apparaîtra en featuring sur les albums de ses protégés ainsi JSX qui vient de sortir «Pompe II».

Certains comparent la carrière de Booba à celle de Zinedine Zidane, passant de superstar sur le terrain à super entraîneur. À quarante-quatre ans, Booba s’est trouvé un nouveau challenge. Quant à «Ultra», sa carrière ne fait que commencer puisque la sortie de l’album physique est fixée à la fin du mois de mars.