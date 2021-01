Brexit: les musiciens britanniques s'indignent de devoir obtenir un visa pour jouer en Europe

La fin de la libre circulation entre l'UE et le Royaume-Uni va-t-elle pousser des artistes britanniques à se reconvertir ?

Le Brexit va-t-il sonner le glas des concerts d'artistes britanniques au-delà des frontières du Royaume-Uni ? De nombreux artistes, dont d'énormes vendeurs de disques, s'inquiètent de la fin de la libre circulation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

"L'UE a refusé": c'est de cette façon que le porte-parole du premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé au secteur de la musique outre-Manche que leurs déplacements hors du Royaume-Uni ne seraient pas facilités par un accord avec l'Union européenne. La libre circulation entre le continent et le Royaume-Uni, c'est donc bel et bien fini, sans exception pour les artistes.

Le dirigeant anglais avait pourtant fait des propositions aux Européens pour déboucher sur un accord destiné à faciliter les déplacements temporaires des voyageurs d'affaires, qui aurait concerné les musiciens. Plus tôt dans la journée, il avait démenti une information du quotidien The Independent, qui affirmait que c'était Londres qui avait balayé d'un revers de main une proposition européenne.

Si l'annonce bouscule particulièrement l'industrie musicale dans l'ancien pays membre de l'Union, c'est parce que le secteur est mis à mal depuis de nombreux mois en raison de l'épidémie de coronavirus qui traverse le pays. En plus des coûts habituels d'une tournée hors des frontières de leur pays, les artistes britanniques devront donc désormais ajouter le coût des visas à leur facture.

247.000 signatures La pétition qui demande au gouvernement britannique d'octroyer une exemption de visa aux artistes a déjà recueilli 247.000 signatures.

L'indignation à l'origine d'une pétition

Mécontentes de cet énième revers qui pourrait faire basculer de nombreux artistes dans la pauvreté, plusieurs figures musicales de premier rang ont signé une pétition auprès du gouvernement et du parlement pour réclamer une exemption de visas pour le secteur. Elle rassemble à l'heure actuelle plus de 247.000 signatures. Parmi elles, celles de Louis Tomlinson, du groupe One Direction, Thom Yorke, de Radiohead, ou encore Dua Lipa, qui ont chacun appelé leurs fans à la soutenir à leur tour.

Dans les rangs du parlement, des voix s'élèvent aussi, comme celle de la députée travailliste Alison McGovern qui a affirmé que "les fans ne pardonneront pas" cet énième revers. "La musique est un export immense pour le Royaume-Uni et faire des tournées, jouer sont désormais, pour les artistes, les moyens de gagner de l’argent. Alors pourquoi les conservateurs rendent-ils délibérément la chose plus difficile, pour les musiciens, d’avoir un maximum d’opportunités en Europe ?", a-t-elle critiqué, comme le rapporte The Independent.

Plusieurs artistes quittent le pays

Les craintes de voir leur liberté de mouvement réduite par le Brexit circulent parmi les acteurs du monde de la musique depuis que le retrait de l'Union l'a emporté. C'est pour cette raison que l’orchestre baroque de l’Union européenne avait décidé en 2017 de quitter l’Angleterre où il était basé depuis 1985.

C'est aussi le cas du maestro Simon Rattle, qui quittera l'Angleterre pour l'Allemagne en 2023 alors qu'il dirige l'Orchestre symphonique de Londres depuis 2017. Considéré comme le plus célèbre chef d'orchestre britannique, c'est avec l'Orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise qu'il officiera. Dans une interview en 2020, il avait qualifié le divorce avec l'Union européenne de "terrible erreur" risquant de faire de son pays une "prison culturelle".