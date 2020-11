Cabrel et l'héritage des troubadours

Ce nouvel album de Francis Cabrel fait penser à une longue liste de remerciements pour tout ce qui l’a mené jusqu’à nous, voici quelques décennies. Les troubadours du Moyen-âge, les bluesmen noirs , les folkeux aussi et Leonard Cohen et Barbara … D’ailleurs, il fait même rimer Cohen avec "Gottingen". Là où cela change un peu, c’est, par exemple, dans "Parlons-nous" où l’on entend un peu de slam et qui pourrait être son "Ultra Moderne Solitude" à lui.

On craque volontiers pour son hommage rock à Jacques Dutronc dans "Chanson pour Jacques". Cependant, Dutronc aurait, sans doute, ajouté quelques jurons savoureux ici et là, s’il l’avait écrite. On ne sait trop si Cabrel envie la retraite et la vie à la cool de Dutronc. Les thématiques actuelles comme l’urgence climatique lui inspirent "Jusqu’aux pôles" qu’on aurait aimé plus mordant. Les chansons les plus réussies ou qui nous touchent le plus sont celles où il ne cache pas sa part de mélancolie comme dans "Les bougies fondues". Une ode à la poésie où il n’y en a jamais eue.