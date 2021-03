Chanteuse préférée de Bob Dylan, Valerie June fait se rencontrer Memphis et Brooklyn

On retrouve sur "The Moon and Stars: Prescriptions for Dreamers", son accent du Tennessee, son style poétique, son goût pour un r’n’b moderne. Et un zeste de psyché.

On y retrouve sa voix unique et son accent du Tennessee, son style poétique et son goût pour un r’n’b moderne auquel elle ajoute une pincée de psyché. À sa manière, Valerie June fait se rencontrer Memphis et Brooklyn. D’ailleurs, c’est à New York qu’elle a écrit ses nouveaux morceaux avant de rejoindre, à Los Angeles et Miami, le producteur Jack Splash, connu pour ses collaborations avec Alicia Keys et Kendrick Lamar.