Charles, la promesse de la pop belge

En deux singles streamés plus d’un million de fois, Charles, de son vrai nom Charlotte Foret, 19 ans, est la première signature de Gare Maritime, le nouveau label 100% belge d’Universal Music Belgium. Interview.

Elle est allongée sur son lit dans sa chambre et me parle via Zoom. «Ça fait du bien de voir des gens», me dit-elle. Si on a écouté la radio, ces derniers mois, ou surfé sur les plateformes, on n’a pas pu manquer «Wasted Time» et «Far Gone», ses premiers singles. Avant cela, Charlotte, son vrai prénom, avait remporté la dernière édition de The Voice Belgique. Son coach n’était autre que Matthew Irons du groupe Puggy. À cette époque, la jeune fille, originaire de Waterloo, performait essentiellement en anglais, était brune et n’avait pas encore troqué son prénom pour celui de Charles. «C’était le prénom de mon grand-père décédé il y a trois ans. J’étais très proche de lui. Il me soutenait énormément.»

Pop belge «Far Gone»

Charles Gare Maritime/Universal Music Belgium Note de L'Echo: 4/5

Ce n’est donc pas pour imiter Christine and The Queens que Charlotte s’est fait appeler Charles, ni pour affirmer son orientation sexuelle. «Si c’était le cas, je ne m’en cacherais pas», assure-t-elle.

Son panthéon personnel

«J’ai toujours chanté en anglais et préféré les chanteuses anglaises ou américaines. Chanter dans cette langue était une évidence. À l’école primaire, j’étais en immersion anglaise. Je ne me vois pas chanter en français.» On peinerait à la croire francophone lorsqu’on l’entend chanter. Et si l’on se penche sur l’airplay par pays, on s’aperçoit que Charlotte/Charles séduit aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis.

La France n’a pas été insensible non plus à «Wasted Time» et à «Far Gone». Dans ces morceaux, l’influence de Lana del Rey est notable. Cependant, ce n’est pas la seul inspiration revendiquée par Charlotte/Charles. Les Arctic Monkeys, London Grammar, les Strokes figurent également dans son panthéon personnel. Et les bandes originales des James Bond.

Vue en plein écran Charles. ©Universal Music Belgium

De nature positive, la jeune artiste semble avoir un faible pour les mélodies mélancoliques. «Les chansons joyeuses, ce n’est pas fait pour moi», lance-t-elle en riant. Charles a mis plus d’un an à trouver son identité musicale. Associée à la Flamande Nina Sampermans, qui a coopéré aussi avec Hooverphonic, et au Néerlandais Wouter Hardy, elle a établi les frontières de son univers. Un album, prévu courant 2021, est toujours en phase d’élaboration.

«Les violences conjugales peuvent être présentes, malheureusement. Je l’ai vécu. Je voulais parler de ce sujet pour pouvoir le laisser derrière moi.» Charles Chanteuse

«Sortir un album, aujourd’hui, sans avoir la perspective de pouvoir donner des concerts, ce serait dommage. J’attends donc de meilleures conditions.» Active sur Instagram, la chanteuse n’a pas encore trouvé le courage d’y livrer des lives. «Cela me fait un peu peur», confie-t-elle. Elle poste donc des photos ou vidéos d’elle et évite une trop grande interaction avec le public. Cela changera peut-être dans les mois qui viennent.

Violences conjugales

«Far Gone», sorti il y a peu, évoque le thème des violences conjugales. «Même quand on est jeune et pas mariée, les violences conjugales peuvent être présentes, malheureusement. Cela arrive dans les jeunes couples. Je l’ai vécu. Et on a appris que cela avait augmenté durant le confinement. Je voulais parler de ce sujet pour pouvoir le laisser derrière moi.»

Signée sur le nouveau label Gare Maritime que Universal Music Belgium a lancé, cette année, Charles bénéficie du soutien de toute une équipe qui œuvre à son développement des deux côtés de la frontière linguistique. Un fait encore rare pour une artiste francophone et qui rapprocherait Charles de Blanche et Loïc Nottet, chantant, comme elle, en anglais.