Charlotte Cardin, fan de Nina Simone et Gainsbourg

Sa voix singulière, à la fois bluesy et rock, on sent que Charlotte persévère à la travailler et à la dorloter. Ses influences musicales éclectiques vont des icônes d’hier comme Nina Simone et Gainsbourg aux superstars d’aujourd’hui tels Frank Ocean, Drake ou Stormzy. Sur «Phoenix», les sonorités trip-hop et reggaeton voisinent avec du gospel et du r’n’b.