Charlotte de Witte, la boss de la techno belge

À bien y regarder, la présence de Charlotte de Witte sur l’affiche du festival contraste un peu avec l’habituelle programmation, axée globalement sur l’électro "commerciale" (EDM, Deep House…) . Quiconque a déjà écouté un de ses morceaux se rendra compte qu’on peut difficilement comparer l’artiste a un David Guetta ou Lost Frequencies. Charlotte de Witte fait dans le minimalisme. Des percussions brutes et saccadées, comme des claquements. Des nappes synthétiques sombres et menaçantes. On est loin de l’ambiance féerique et bon enfant vendue par le festival, mais il faut croire que le festival aime beaucoup son travail, car c’est sur sa propre scène, la KNTXT (inspirée par sa résidence au mythique Fuse de Bruxelles) que Charlotte de Witte reviendra à Boom ce samedi 28 juillet . Guest star.

Made In Belgium

On peut se demander d’où vient ce goût prononcé pour la musique "dark"? Est-ce le fruit d’une enfance difficile? Une fascination pour la musique Goth des années quatre-vingt? Pour trouver la réponse, il suffit simplement de se tourner vers sa ville d’origine, Gand. "Il y a plus d’émotions dans la dark techno que dans la happy house", déclare-t-elle au magazine français Trax. Un style musical en vogue dans les clubs underground de sa ville natale au moment où elle se lance dans la production en 2010. À cette époque, l’Electro est à son apogée. Des groupes comme Justice, The Bloody Beetroots ou encore toute la troupe du label Ed Banger cartonnent partout dans le monde. On sent alors poindre dans les endroits les plus "hype" du royaume un début d’essoufflement de ce style, qui coïncide avec le retour en grâce de la techno. Une musique plus épurée et minimaliste, qui retrouve de sa superbe sous l’impulsion notamment d’artistes comme Daniel Avery ou John Talabot. C’est à ce moment-là que Charlotte de Witte se lance, armée de matériels bas de gamme qu’elle a pu s’offrir grâce à l’argent reçu de sa compagnie d’assurance, suite à un gros accident de scooter… Autant d’éléments qui peuvent expliquer son style sombre et incisif.