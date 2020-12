Chilly Gonzales réconcilie ceux qui détestent les chants de Noël avec ceux qui les adorent

Voici l’album qui réconciliera ceux qui détestent les chants de Noël avec ceux qui les adorent. Et c’est Chilly Gonzales, le pianiste canadien fou, qui leur offre ce message de paix. Il n’a pas créé de nouveaux chants mais il a réussi à nous rendre encore agréables ceux que l’on n’en pouvait plus d’entendre. Des plus "tradis" aux plus pop. Chilly a débarrassé de tout leur kitsch ou de leur caractère suranné des morceaux qu’on pensait ne plus avoir une quelconque chance si ce n’est dans les magasins de guirlandes et de boules de Noël (et encore en Angleterre). Grâce lui soit donc rendue, même s’il se peut que Christmas soit cancelled… Et comme il a repris Wham! et Mariah Carey, il a aussi convié, autour de son piano, ses potes Feist et Jarvis Cocker pour "In The Bleak Mindwater" et "Snow is Falling in Manhattan". Il y a là un total de quinze titres. Évidemment, personne n’a cru bon de lui suggérer de réarranger "Petit Papa Noël". On laissera ça à M. Pokora, peut-être...