Choir Boy, un nectar doux-amer, instantanément addictif

Pensez romantisme et films d’horreur, voix d’ange et rythmes démoniaques, et vous obtiendrez le paradoxe dans lequel cet album se place. Un interstice aussi fin qu’une petite plaie, qui pourtant regorge de références et de subtilités. Sur "Complainer", on ressent l’influence de Morrissey, des Smiths, à qui la voix de Klopp pourrait presque faire de l’ombre, mais également l’imagerie néo-gothique des années 80 et ses chansons qu’on jurerait avoir déjà entendues un millier de fois ("Toxic Eye", "Sweet Candy"). Mais aussi les balades à la Tear for Fears dopées au chorus ("Happy to be Bad", "Shatter").