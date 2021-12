Chouchane Siranossian, violoniste: "Il faut conquérir sa liberté, comme en jazz"

Formée au violon moderne par "le faiseur d’archet" Zakhar Bron, elle a osé tout remettre en question avec Reinard Goebel, le gourou du baroque. Chouchane Siranossian est l’une des rares violonistes à jeter un pont entre les deux univers. Son nouveau CD, "Bach before Bach", est lumineux. Quelle main droite!

Quand le téléphone sonne, il est passé 18h. L’appel vient de Suisse. "Excusez-moi s’il est tard, mais il dort enfin." "Il", c’est Loris, son bambin d’un mois à peine, bien calé sur ses genoux. "C’est lui qui dicte mon agenda pour l’instant", s’excuse-t-elle une nouvelle fois. On la rassure. Les plus grands artistes – et Chouchane Siranossian est une immense violoniste – doivent une part de leur art à leur humanité. Ce ne sont pas des machines à sons, et si le dernier disque de Chouchane, qui chante Bach et ses prédécesseurs Muffat, Westhoff ou Schmelzer, atteint un tel sommet, ce n’est pas qu’une question de technique. La virtuosité, omniprésente, n’est jamais démonstrative, la sonorité d’une pureté exceptionnelle, l’articulation parfaite. Ce Bach et consorts va droit au cœur. Il émeut, interpelle, régénère...

Classique "Bach Before Bach" Composé par Bach Interprété par Chouchane Siranossian/Leonardo Garcia Alarcon/Balasz Maté Label: Alpha Note de L'Echo:

De ce côté des Alpes, les fans de la violoniste ne seront pas surpris, qui l’ont applaudie en résidence au Festival de Wallonie 2019. Reste que pour transcender Bach, tellement enregistré, interprété, revisité, galvaudé parfois, il faut cet archet d’exception. Celui de Chouchane est d’autant plus particulier qu’après avoir été formé au violon moderne, il a viré sa cutti baroque au terme d’une métamorphose radicale. Mais reprenons...

Née avec Bach

"Bach m’a toujours fascinée", lance-t-elle. "Je suis née avec lui. J’avais déjà été bombardée par sa musique lorsque j’étais encore dans le ventre de ma mère!" Car dans la famille Siranossian, la musique est une respiration quotidienne, avec un papa chef d’orchestre et une maman grande mélomane.

"Reinhard Goebel m’a ouvert les yeux sur un monde que je ne soupçonnais même pas."

À 3 ans, Chouchane a un violon en guise de poupée. À 10 ans, elle joue la chaconne de Bach. Le professeur de ses débuts n’est autre que le grand violoniste hongrois Tibor Varga, ami de la famille. À 15 ans, détour par Lyon, chez Pavel Vernikov, avant l’envol pour Zurich dans la classe de Zakhar Bron. Maîtres de choc, discipline de fer – "8h de violon par jour". À la fin de ses études, elle est déjà premier violon solo dans l’orchestre de St-Gall, en Suisse. L’avenir est tracé. Mais deux ans plus tard, "et malgré un très bon salaire", elle plaque tout. Sa route a croisé celle du chef et violoniste Reinhard Goebel. Avec son ensemble Musica Antiqua Köln, il est l’un des phares de la révolution baroque.

"Le choc a été violent", se souvient-elle. "Reinhard m’a ouvert les yeux sur un monde que je ne soupçonnais même pas. J’avais appris le violon moderne avec Varga et Bron, des sommités, mais aucun d’eux ne m’avait parlé de tous les traités anciens sur la technique du violon. Je devais faire comme ceci ou cela, point."

"J’ai dû tout remettre en question. Pendant dix ans, je n’ai sciemment pas touché aux pièces de Bach pour violon, me contentant de ses œuvres pour orchestre!"

La première de ses cinq années avec Goebel, à Salzbourg, elle la passe à se documenter bien plus qu’à jouer, dévorant les textes sur la musique ancienne à laquelle l’initie son nouveau maître. "J’ai dû tout remettre en question. Pendant dix ans, je n’ai sciemment pas touché aux pièces de Bach pour violon, me contentant de ses œuvres pour orchestre!" Cette lente maturation explique pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui qu’elle ose ce "Bach Before Bach". Ses retrouvailles avec le cantor, accompagnée au clavecin par Leonardo Garcia Alarçon, n’en sont que plus lumineuses. En 2024, elle sera d’ailleurs artiste en résidence du festival Bach. À Leipzig, bien sûr. Consécration.

Se détacher des sources

Il est tentant de coller à Chouchane l’étiquette de baroqueuse. Car même si on lui doit le concerto de Mendelssohn avec Anima Eterna Bruges, sa discographie récompensée par plusieurs ICMA (International Classical Music Awards) savoure avec une telle évidence les XVIIe et XVIIIe siècles qu’on l’y sent vraiment chez elle. Son Tartini paru l’an passé, avec le Venice Baroque d’Andrea Marcon, est une perle. Un tel archet ne s’accorde cependant pas du sectarisme des définitions, même si, reconnait-elle, "quand j’ai commencé avec Reinhard, je pensais avoir tourné la page du violon moderne. Mais plus on étudie, plus on relativise. Les sources sont contradictoires. Il faut les approfondir pour s’en détacher et conquérir sa liberté, notamment dans l’improvisation. Comme en jazz!"

"Il faut plus que jamais mettre fin à cette espèce de racisme entre musiciens. La musique reste la musique. Je suis française, d’origine arménienne et je vis en Suisse. Pourquoi devrais-je choisir entre mes trois identités?"

Une liberté qu’elle revendiquera dès son premier CD, Time Reflexion, en 2014, où elle mélange violon baroque et moderne, passant du XVIIIe siècle avec Leclair et Stamitz au contemporain avec Tanguy. Aujourd’hui, elle veut "plus que jamais mettre fin à cette espèce de racisme entre musiciens. La musique reste la musique. Je suis française, d’origine arménienne et je vis en Suisse. Pourquoi devrais-je choisir entre mes trois identités?" Elle a d’autant plus raison que l’on ne saura jamais comment se jouait vraiment la musique baroque. Et de citer Harnoncourt, selon qui on a plus ou moins l’idée de ce qui ne se faisait pas, mais pas de ce qui se faisait. "En fait", conclut-elle, "ces compositeurs étaient des humains comme les autres, avec leurs passions et leurs contradictions. Prenez la pièce de Walther. Elle est schizophrénique tant elle enchaîne les émotions. Eh bien, quand je la découvre, je m’informe, je recherche, et je m’en détache..."

"Tartini - Violin Concertos", paru l’an passé, avec le Venice Baroque Orchestra d’Andrea Marcon

Petit silence. Et gazouillis dans le téléphone, gargouillis de bébé paisible, que l’on imagine lové bien au chaud. L’"agenda" se réveille gentiment. C’en est fini des 8 heures de violon par jour. "Je n’en ai fait qu’une seule hier", avoue-t-elle. "Mais bon, je travaille moins qu’avant. L’assise technique de ma petite enfance me permet de passer plus de temps à chercher, à m’inspirer. 'Il ne faut pas faire que de la musique', me disait Varga. Pour émouvoir, il faut avoir quelque chose à raconter."

Comme sa passion pour l’alpinisme, elle qui a fait le mythique et redoutable Cervin l’an passé. Encore un sommet...