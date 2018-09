Christophe Miossec: "Une chanson a toujours une raison, sinon, elle s'écroule"

Son rythme est d’un album tous les deux ans. "Les Rescapés" est son 11e opus. Sa place, sa fonction, il les aime toujours autant, mais à 54 ans, il ne fait plus de liste de choses à faire.

En roulant une cigarette – "parce que ça dure plus longtemps que les blondes" –, Christophe Miossec pratique l’interview comme si c’était une conversation de bistrot passée une certaine heure. Celle où l’on refait un peu le monde. En l’occurrence, le sien, le nôtre. "À une époque, je mettais des petites croix sur des listes et, là, je ne ressens plus aucune obligation." S’il voyage encore parfois, c’est avec la musique. "Le Mexique, ça m’a fait tellement du bien. C’était la première fois où je chantais devant des gens qui ne comprenaient rien à mes chansons. Entre les morceaux, je lisais des petites fiches en espagnol. J’avais peur de faire une fausse note."

Nous sommes - Miossec





S’il n’a jamais chanté dans une autre langue que la sienne, c’est parce qu’il eût fallu qu’il ait une bonne raison. "Pour moi, une chanson a toujours une raison. Sinon, elle s’écroule." Cela ne devrait pas être le cas de celles qui se trouvent sur son nouvel album. "Les Rescapés", parce qu’on est tous et toutes des rescapés. De là d’où il vient, les rescapés sont souvent des pêcheurs. L’artiste en compte beaucoup parmi ses amis. Et tous, paraît-il, redoutent la mer. "Quand j’étais gamin, j’ai travaillé sur les bateaux pour enlever de l’amiante. Pour les marins, la mer, c’est un tombeau. Les pêcheurs, quand ils partent en mer, ils ne portent pas de gilet de sauvetage parce que cela ne sert à rien face au plus fort courant d’Europe qui passe près d’Ouessant."

"J’ai des copains chercheurs qui sont fous de rage parce que la catastrophe climatique se rapproche. Les chiffres sont connus depuis 1965."

Dans "Nous sommes", Miossec répète "On n’a plus le temps" comme un psaume. "Il y a un grand centre à Brest qui étudie les océans. J’ai des copains chercheurs qui sont fous de rage parce que la catastrophe climatique se rapproche. Les chiffres sont connus depuis 1965. C’est pour ça que j’ai écrit cette chanson. Et je me retrouve en promo à parler de la climatologie." Pourtant, Miossec n’est pas un chanteur engagé à plein-temps.

Carnage

"J’aime bien ce métier parce que du jour au lendemain, ça peut se péter la gueule. C’est excitant de ne pas savoir ce qui va arriver. C’est pas facile de faire de la musique et de retourner à l’usine après", confie-t-il en pensant à certains de ses collègues. "La musique en France, c’est un carnage. Il y a toute une partie de la chanson française qui a dégagé." Miossec observe que le rythme des carrières d’artistes s’est accéléré. Parmi les rappeurs qui tiennent le haut du pavé, c’est PNL qui l’impressionne. "C’est très bien écrit avec un vocabulaire imagé et des mots que je ne connais pas. Et surtout une mélancolie incroyable. Ce n’est pas du rap de cage d’escalier."

Chanson "Les Rescapés" - Miossec Note: 3/5 1 CD Sony Music

Ce qui frappe chez lui, entre autres choses, c’est la simplicité de ses titres. Jamais alambiqués. "Avoir été journaliste local à Ouest-France m’a appris l’urgence de l’écriture. Je n’écris pas mes chansons comme un éditorialiste de Marianne. Toute l’écriture qui m’attire, c’est celle qui ne la ramène pas. Pas faire d’effet, pas faire le malin." En ce moment, il lit de la poésie et des ouvrages de politique démographique.

Senti-mental

"Toute l’écriture qui m’attire, c’est celle qui ne la ramène pas. Pas faire d’effet, pas faire le malin."

Puisque l’on parle de mot, on a noté que dans "sentimental", Miossec retient surtout la finale "mental". "Oui parce que ça provoque des maladies mentales. Les gens qui basent leur vie sur la relation d’amour se rendent compte que c’est dangereux." Lui, depuis quelques années, partage sa vie avec une violoniste. Cela a-t-il adouci son quotidien? "Non, cela l’a agité. Elle fait partie de ces musiciens qui sont malheureux s’ils ne jouent pas tous les jours. Du coup, je suis parti dans une tournée où on jouait chaque soir dans des petits endroits en France."

On lui rappelle – alors qu’il nous reste cinq minutes ensemble – qu’il avait écrit une chanson sur le dernier album de Maurane, sorti en 2014. Elle s’intitule "Où vont les hommes?". "Elle est passée à l’as, cette chanson. C’est triste, ces chansons qui se cachent dans un coin et que personne n’écoute", conclut-il très pudiquement.