Christophe est décédé

On le savait malade, hospitalisé. Le chanteur français Christophe, 74 ans, interprète des incontournables "Aline" et les "Mots Bleus", a succombé à une maladie pulmonaire.

Christophe avait connu le succès dès "Aline", en 1965, et de nombreux autres tubes. Il a des décennies durant promené sa silhouette de dandy décalé dans la chanson française. On l'avait annoncé souffrant d'un Covid-19 et hospitalisé, en réanimation. Christophe, chanteur décalé, est décédé jeudi à 74 ans des suites d'une maladie pulmonaire, selon sa famille.