Chronique | Preoccupations - "New Material"

L’atmosphère y est toujours aussi orageuse et poignante, mais la teneur de ce nouvel effort est moins cryptique, plus pop qu’à l’accoutumée, à l’image des excellents "Disarray" et "Decompose". Les guitares se font plus incisives que jamais ("Solace") quand la voix et la basse vrombissante de Matt Flegel planent sur les huit morceaux de l’album comme un drone de combat menaçant. Entre désespoir, urgence et rage, difficile de trouver du réconfort dans ce "New Material", mais… quelle claque!