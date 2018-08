Chronique | Rival Consoles - "Persona"

Depuis 2009, le producteur anglais Ryan Lee West expérimente et s’aventure dans les profondeurs de la musique électronique sous le pseudonyme de Rival Consoles. Après deux premiers albums prometteurs, mais bruts dans l’approche des sonorités, le jeune anglais s’est affûté et a réussi en 2015 à créer "Odyssey/Sonne" et "Howl". Deux albums totalement novateurs qui brillent par la subtilité des textures employées, comme l’en atteste le magnifique titre "Recovery".

On constate une nouvelle fois avec "Persona" que la richesse des textures de la musique de Rival Consoles est impressionnante de justesse et de complexité, avec des mélodies qui évoquent à la fois la fragilité et la dureté. L’artiste y déroule une musique électronique cryptique, nerveuse et plus brutale qu’a l’accoutumée. Les percussions se font lourdes et les sons plus incisifs ("Phantom Grip"), jusqu’à atteindre l’épique par moments ("Hidden") où Ryan Lee West adopte presque les codes de la musique industrielle. "Persona" montre une nouvelle facette du producteur, qui devrait prendre toute son envergure lors des prestations live.