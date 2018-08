Chronique | Ross From Friends - "Family portrait"

Excentrique, dansante, mélancolique, légère, crasseuse… L’électro de Ross From Friends est multiple. Le dénominateur commun vient se situer dans les basses et les percussions, réglées comme du papier à musique, sur lesquelles viennent se greffer les claquements, nappes de synthés, notes virevoltantes, voix trafiquées et toutes autres inventions de l’artiste. Cette richesse du son de Ross From Friends provoque un effet tout à fait apaisant, dans lequel il fait bon rêvasser. À l’instar de la vidéo de son titre "Pale blue dot" (qu’on jurerait emprunté aux géniaux Mount Kimbie), retraçant le parcours de ses parents dans les années 90, qui organisaient des fêtes itinérantes au quatre coins de l’Europe.