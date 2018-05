Clara Luciani: C'était un défi de faire du disco sans perdre la gravité du propos"

Avec Juliette Armanet, Clara Luciani est la nouvelle coqueluche de la pop française. Son premier album solo, "Sainte-Victoire" (4/5) impose une voix, un style et un tempérament bien trempé. À découvrir aussi cet été aux Francos de Spa (19/7) au BSF de Bruxelles (15/8) et aux Solidarités de Namur (29/8).

C’est une Corse de Marseille. Elle a grandi dans le même quartier que Zinédine Zidane. À dix-neuf ans, pour échapper à l’ennui, elle est partie vers Paris. Aujourd’hui, assise au Woodpecker, au parc Royal, Clara se raconte sans fard. Et on sent qu’on a affaire à l’une des nouvelles valeurs sûres de la pop française. Comme Juliette Armanet, Clara Luciani devrait aller loin. Une fille qui n’essaie pas d’être à la mode mais de durer.

Vous êtes montée à Paris à dix-neuf ans. Était-ce facile?

C’était hyper dur. Je viens d’une famille modeste qui ne pouvait pas du tout m’aider. J’ai travaillé chez Zara pour pouvoir me payer une toute petite chambre de bonne. Je n’avais pas le chauffage et ne mangeais que des sardines. Et en même temps, c’étaient les plus beaux moments de ma vie. Parce que c’était fou d’être à Paris et de rencontrer les membres du groupe La Femme et de faire des concerts avec eux. En fait, j’avais l’impression d’être la reine du monde. Alors que je ne possédais rien du tout. Cela a duré deux, trois ans, la galère.

Comment êtes-vous passée de l’esprit groupe à l’esprit solo artiste?

C’est sûr que ce sont des choses fort différentes. J’avais besoin de commencer avec beaucoup de gens sur scène. Je voulais pouvoir faire mes armes dans l’ombre. Et trouver, petit à petit, le courage de me lancer en solo. Je suis assez pudique et timide.

Vous avez eu la chance de rencontrer rapidement les bonnes personnes dans ce métier…

J’ai eu trop de chance! J’ai rencontré, par exemple, Benjamin Biolay, qui m’a permis, l’année dernière, de chanter en première partie de ses concerts. Quand on commence et qu’on reçoit la bénédiction d’artistes qu’on admire, il n’y a rien de plus encourageant.

Vous voulez décrocher la lune?

Ah oui! Et j’espère qu’on ne me la refusera pas. Je veux l’impossible. Déjà, cet album-là ("Sainte-Victoire"), réussir à le sortir, c’était tellement inespéré. C’est comme si une part de l’impossible avait déjà été réalisée. Je rêvais de ça en étant jeune mais je me disais aussi qu’un métier de musicien, c’était beaucoup de risques. Et allais-je réussir? Donc, j’espérais cet album mais je n’osais trop l’imaginer.

Avec qui l’avez-vous réalisé?

Avec Sage, qui était membre du groupe Revolver, avec Benjamin Lebeau, des Shoes, et Yuksek. Yuksek nous a rejoint vers la fin de la conception de l’album et nous a apporté quelque chose d’hyper fort.

C’est un album très chanson française et en même temps, rock, pop, électro et disco…

Ça me va. Le disco fait aussi partie des musiques que j’écoute. Et c’était un défi de faire du disco sans perdre la gravité du propos. Et qu’on m’écoute. Le plus souvent, le disco est associé à la fête.

Sainte-Victoire, qui donne son titre à l’album, c’est une montagne?

En effet. Elle se trouve en Provence où je suis née. On faisait beaucoup de voiture avec mes parents pour voir la famille. Je me souviens être passée souvent devant la Sainte-Victoire. Ce sont de vrais beaux souvenirs d’enfance. La gare d’Aix-en-Provence rappelle, dans son architecture, la forme de cette montagne. Et j’ai eu envie d’appeler mon album comme ça. C’était important pour moi de parler un peu du Sud et de mes racines. Dans la tête des gens, je suis Parisienne mais en fait, non.

On vous associe à Barbara et à Françoise Hardy. Qu’en pensez-vous?

Cela me flatte évidemment. Le côté Barbara, c’était peut-être plus sur l’E.P., sorti l’an dernier, et le côté Françoise Hardy, plus sur cet album.

Vous vous revendiquez aussi de Nico, l’égérie du Velvet Underground. Pourquoi?

Je l’adore pour beaucoup de raisons. D’abord pour sa voix si singulière et profonde. On a l’impression qu’elle a des fantômes dans la voix. Et puis, il y a son élégance. Comme Françoise Hardy. J’aime cette élégance intemporelle.

Votre côté rock, d’où vient-il?

Adolescente, je n’écoutais que ça. C’était ma façon d’échapper à l’ennui. J’écoutais beaucoup le Velvet, les Pretenders et les Sex Pistols.

Dans "La Grenade", vous chantez "je ne suis qu’un animal déguisé en madone".

Oui, cela ne s’applique pas qu’à moi. Beaucoup d’hommes voient les femmes comme des saintes, des créatures sages alors qu’en fait, on est de la même espèce. Cela veut dire: "Je suis aussi sexuée que vous". Je suis vivante.