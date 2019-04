Classique | Les tableaux d'une exposition de Lugansky

Ré, do, ré, si. Trois petites croches et une noire qui d’un coup vous électrisent la moelle épinière et vous terrassent sur votre siège. Nikolaï Lugansky venait à peine d’arriver sur scène, le port altier dans son frac noir, que déjà sa main sur le clavier révèle son extraordinaire art du chant dans ce thème de l’"Opus 18" de César Franck. Il le réexpose ensuite jusqu’à plus soif dans une fugue, puis une série de variations qui toutes révèlent une variété de touchers proprement stupéfiante. Une palette de couleurs qu’il propulse dans l’espace du Studio 4 par un jeu de pédales tout aussi raffiné, utilisant la salle dans toutes ses dimensions comme s’il était organiste lui-même, à l’image du compositeur.