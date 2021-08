Classique, soul, rock: vos 3 albums de la semaine

Pour ce week-end du 15 août ensoleillé, L’Echo vous propose trois nouveaux coups de cœur musicaux.

1. L’album classique

"Haydn 2032 – Vol. 10 – Les heures du jour"

Antonini/Il Giardino Armonico,

Alpha.

Note de L’Echo: 4/5

Et de dix pour cette intégrale qui s’achèvera en 2032, pour le tricentenaire de la naissance de Josef Haydn, et qui, sous la férule de Giovanni Antonini, aura alors gravé ses 107 symphonies (!). On ne présente plus le concept, qui délaisse la chronologie des œuvres mais les groupe par thème en leur associant une pièce d’un autre compositeur. Mozart, ici, dont la "Serenata notturna" accompagne idéalement les symphonies n° 6, 7 et 8, dites "Le Matin", "Le Midi" et "Le Soir", laquelle s’achève sur une "tempesta" particulièrement inventive. Une fois encore, Antonini insuffle au Giardino Armonico une énergie débordante à coups d’attaques tranchées et d’articulations marquées. Un choix qu’il assume – et que l’on savoure – car dit-il, au XVIIIe siècle, c’est ainsi que la langue musicale respectait les consonnes. Or, ajoute-t-il dans un petit texte aussi érudit que piquant, l’esthétique du XXe et les recherches de Karajan ont gommé ces articulations au profit d’un legato presque continu. De quoi rendre peut-être la musique "belle", mais "muette", conclut Antonini. On ne le remerciera jamais assez d’avoir rendu la parole à Haydn.

"Allegro di molto", extrait du 9e volume de l’intégrale Haydn 2032

ST. R.

2. L’album soul

"Closer To Truth"

Reinel Bakole and The Solar 3,

Autoproduction.

Note de L’Echo: 3/5

Quand on l’écoute, on pense un peu à la voix de Macy Gray. Reinel Bakole n’est pourtant pas Américaine mais Belge. D’origine congolaise, elle intègre à ses morceaux des influences africaines mais surtout de la soul et du jazz. Le jazz, apparemment, est une passion pour cette jeune artiste indépendante. Arrivée à la musique via la danse – elle a étudié la danse urbaine à l’University of Arts à Amsterdam –, on comprend que ses compositions servent à accompagner les mouvements du corps bien qu’elles se basent sur une exploration introspective. Ce deuxième E.P. s’accompagne d’une véritable recherche visuelle où rien n’est laissé au hasard. Images, costumes, make-up, chorégraphie, tout y est particulièrement réfléchi et soigné. Reinel Bakole, qui vit depuis quelques temps à Londres, a conçu cette production avec le beatmaker Shungu, Chris Ferreira, le DJ résident du C12, et Sam Van Binsbergen. Ils forment ainsi le Solar 3. On a hâte de découvrir la suite de ce projet.

"Closer To Truth", Reinel Bakole and The Solar 3

J. L.

3. L’album rock

"Kingdom of Oblivion"

Motorpsycho,

Stickman Records.

Note de L’Echo: 5/5

Apparu voici trente ans, Motorpsycho compterait sans doute des cohortes de fans s’il n’avait été norvégien. Car s’il eut bien la vague de Seattle, on imagine mal les médias évoquer celle de Trondheim: pas assez english ni sexy. Reste que le trio qui compte une petite cohorte de fidèles indéfectibles continue avec une belle régularité à creuser son sillon – même sans micro: une popularité restreinte étant la condition requise pour une totale liberté. Et ce nouveau double album s’il vous plait, réalisé avant le confinement, fait suite à la fin d’une impressionnante "Gulvag Trilogy" terminée il y a un an à peine. Pas de renouvellement, seulement une confirmation, magistrale, tant tout y est magnifique et rime avec prolifique: douze morceaux de longueurs et styles différents qui embrassent des influences aussi diverses que Black Sabbath (le riff imparable de "The United Debased"), Deep Purple ("The Waning" qui évoque également le stoner d’un Kyuss), le psychédélisme cérébral d’un King Crimson ("The Watcher"), le progressif allumé d’un Hawkwind sur "The Transmutation of Cosmoctopus Lurker", voire des accents médiévaux à la Jethro Tull sur "The Hunt"; référence ultime: Led Zeppelin, notamment sur "Dreamkiller". Tout sur cet album, même dans les moments les plus épiques et bruyants, se révèle d’un raffinement extrême, jusqu’à la pochette, sorte de Jérôme Bosch contemporain au fusain et assagi. Ce qui résume bien ce chef-d’œuvre: à la fois daté et pourtant d’aujourd’hui.

"The United Debased", Motorpsycho