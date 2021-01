Continuer à planer avec les Flaming Lips

Sa voix angélique surplombe des mélodies luxuriantes et aériennes évoquant l'usage de drogues («At The Movies on Quaaludes», «Flowers of neptune 6», «When We Die When We're High») à l'effet musical en effet... stupéfiant. La référence aux Beatles sous influence est patente sur «Mother Please Don't Be Sad» qui part ensuite en vrille avec «When We Die» un peu comme «A Day In a Life» à l'époque