Corina Belcea rejoint la Chapelle Reine Élisabeth

C’est ce 28 septembre que débute la nouvelle saison MuCH 2021-2022 de la Chapelle musicale Reine Élisabeth. Le concert d’ouverture de ce 30 septembre aura une saveur très particulière. "La jeune fille et la mort" , sommet schubertien, sera en effet interprété par le Quatuor Belcea , dont le premier violon, la Roumaine Corina Belcea , est désormais la nouvelle master en résidence en musique de chambre. Une recrue de choix.

Né à Londres en 1994, considéré comme l’un des plus époustouflants quatuors de la scène internationale, le Belcea est un ensemble à la très forte personnalité, avec un son bien à lui et des interprétations qui bousculent une certaine tradition. On en veut pour preuve sa passionnante intégrale des seize quatuors de Beethoven, mais aussi ses quatuors de Brahms, Janacek et Ligeti (Diapasons d’or).