Cornershop a encore de la marchandise en magasin

Dès l’intro de «St Marie On The Canon», l’on plonge avec délice dans la luxuriance ensoleillée d’un pop rock vintage, un bain de jouvence labellisé début des années septante. C’est que le duo formé il y a plus de vingt-cinq ans par Tjinder Singh et Ben Ayres mélange avec à-propos les influences indiennes («Slingshot») et rock: les Who de l’époque «Substitute» («One Uncareful Lady Owner»), T-Rex («I’m a Wooden Soldier» et ses effets whoozzz!!!) et les Stones, les vrais, ceux d’avant 75 (on croirait Keith Richards à la guitare sur «Cash Money»).