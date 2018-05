Création mondiale dans la Russie... belgophile

Agenda Moisson de fafchamps

23.05 (20h15), Chapelle Musicale Reine Elisabeth (Waterloo). Création mondiale de "Lust of Sehnsucht (mit Schubert Wandern)", une pièce mélancolique pour quatuor à cordes et mezzo-soprano, à partir des Lieder de Schubert. Avec le Quatuor belge Alfama et la soliste française Albane Carrère. www.cmre.be

24.05 (19h30), Nuits Botanique (Bruxelles). Concert monographique sous forme d’un voyage sonore (pour cordes frottées et frappées) réunissant les œuvres les plus célèbres du compositeur, dont "Attrition" (1992), "Back to the Sound" (l’imposé en demi-finale du Reine Elisabeth 2010), "Lettre Soufie Khà" et "Insyriated-suite". Avec l’ensemble Musiques Nouvelles et Jean-Luc Fafchamps au piano. www.botanique.be

15.05 (Amsterdam) et 22.06 (Utrecht) dans le cadre de l’Oriental Landscapes Festival. Exécution de la "Lettre Soufie Waw" pour quintette à anches et quatuor à cordes. Avec le Calefax Quintet et le Matangi Quartet. www.oriental-landscapes.org