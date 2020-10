Damon Albarn, une "Song Machine" frappée par la grâce et bien entourée

L'ex-Blur, un temps touché par la grâce, déroule une fois encore le tapis rouge à des stars invitées qui, parfois, impriment leur griffe plutôt que de se greffer dans son projet: «Strange Timez», la plage introductive où s'invite Robert Smith , évoque par son piano en averse le Cure époque «Caterpillar», tandis que «The Valley Of The Pagans» (featuring Beck) semble tout droit sorti du dernier essai de celui-ci.

Album contrasté, qui mélange hip-hop, trip-hop, ambient, pop et même de punk avec «Momentary Bliss», chanté par Slowthai and Slaves.

Dans la version «augmentée» qui mérite pour une fois vraiment l'appellation deluxe (six morceaux de plus!), Damon s'invite dans l'univers soul sinueux de Joan As Police Woman sur «Simplicity». Si Gorillaz n'atteindra sans doute plus la perfection de «Demon Days», ce «Song Machine» des gorilles s'en approche... en le singeant un peu.