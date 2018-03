Damso sera bel et bien l'auteur de l'hymne de nos Diables à la Coupe du Monde

Depuis 2014, la Fédération Belge de Football a pour habitude de sortir une chanson officielle des Diables Rouges avant un grand tournoi de ceux-ci. Stromae avait ainsi été choisi avant le Mondial 2014 au Brésil avec sa chanson "Ta fête", tandis que Dimitri Vegas & Like Mike l’avaient été pour l'Euro 2016 en France avec leur morceau "Melody".

Pour la Coupe du Monde qui nous attend dès le mois de juin en Russie, c'est Damso qui a été choisi . "Damso, fier papa d’une petite fille, est un jeune artiste issu de l’immigration, lequel a grandi dans les rues de Kinshasa avant d’occuper celles de Bruxelles, et qui est un exemple d’intégration. Ce message était fondamental à nos yeux dans la mesure où ce sont des valeurs que nous avons toujours prônées et que nous continuerons toujours de mettre en avant", indique l'Union Belge.

Rappelons également que Damso est reconnu comme étant actuellement la plus grande star belge de la chanson et que son talent dépasse largement nos frontières. Son second album Ipséité, sorti l'année dernière, connaît un grand succès dans notre pays où il est disque d'or, mais aussi en France, où il est certifié triple disque de platine. Il a également été élu rappeur de l'année en 2017.