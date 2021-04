Danish String Quartet, un quatuor viking à l'abordage

Composé en 1826, un an avant sa mort, le «14e Quatuor op. 131» de Beethoven est I’un de ses plus ensorcelants par ses contrastes marqués et ses inépuisables richesses rythmiques et harmoniques. Sérénité de la fugue d’ouverture, éloquence de l’andante, frénésie du scherzo, véhémence du finale…