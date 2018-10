Dans la peau d'un élève de la Musica Mundi School

En l’occurrence, celui de la pianiste Hagit Hassid-Kerbel qui a fondé l’école avec son mari, le violoniste Leonid Kerbel, après avoir porté pendant 20 ans le stage-festival Musica Mundi. En sa compagnie, nous rejoignons l’ado, sous le coup de 20 heures, pour une leçon expresse sur le modèle "B" acheté en leasing chez Steinway, la prestigieuse marque qui équipe toute l’école de sa gamme de pianos d’exception. "What is ‘time’?, l’interrompt Hagit Kerbel. There is a difference between ‘time’ and ‘timing’. ‘Timing’ is exactly the right moment where you put the note, when it’s the good moment." Et de le reprendre sans ménagement lorsqu’accaparé par cette nouvelle information, il en oublie sa main gauche… "Tu ne me convaincs pas, ce n’est pas logique, poursuit-elle en anglais. Tu sais ce que l’orchestre va faire ici. Si tu joues comme ça, je te le promets, on ne va pas t’entendre." Et d’imprimer sur le dos du jeune prodige un swing par lequel tout son corps, et non plus seulement ses doigts, va faire entrer l’instrument en vibration et imposer le futur soliste.