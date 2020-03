Dans le rap, c'est toujours plus belge la vie

"J'essaye d'ouvrir la porte"

Lui insiste sur le bouillonnement culturel et l'émulation qui expliquent à ses yeux la fécondité de la scène belge. "À Bruxelles, Anvers, dans certains magasins, il faut savoir parler anglais, français, néerlandais. Tous ces gens qui vivent ensemble sur un petit territoire, c'est totalement hybride. Et quand l'un réussit, on se dit ‘nous aussi on peut le faire!’"