De Joan Jett à Maria McKee, 20 artistes reprennent le météorique Marc Bolan

Icône du glam-rock trop tôt disparu, copié éhontément par Bowie, Marc Bolan , le leader de T-Rex, a, comme souvenir, bien autre chose à proposer que ses chaussures à plateau et tenues improbables. La preuve: une kyrielle d'artistes, et non des moindres, reprennent une petite vingtaine de titres du prodigue prodige londonien à la carrière météoritique.

Évidemment, Bowie n'est plus là pour reprendre son inspirateur et rival, mais cet album, où plane le fantôme du roi du glam (et donc aussi celui de Ziggy Stardust), est aussi un disque de… revenants – de Joan Jett à Maria McKee (ex-Lone Justice) en passant par Todd Rundgren ou Marc Almond, tous s'essayent à l'exercice. À côté des incunables comme «Get It On» dans une version fidèle exécutée par U2 et Elton John ou «Children Of The Revolution» interprété de façon très respectueuse par Kesha (ci-dessous), certains s'approprient complètement des chansons moins connues.