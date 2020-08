Délices radiophoniques et nostalgiques!

Un compte à rebours peu avant 20 heures, un jingle lancé dans la salle et, au signal d’un présentateur, une “claque” qui applaudit comme jadis: chaque dimanche soir du mois d’août, en direct du mythique studio 4 de Flagey, les concerts qui seront retransmis sur Musiq3 dégageront un petit parfum d’antan. Une plongée dans la “Maison de la Radio” de la fin des années 30 , en somme, où les notes s’envolaient sur les ondes de l’INR, pour des émissions enrichies d’interviews, d’analyses et de conversations captivantes avec les artistes ... L’ambiance de ce nouveau concept, mis conjointement sur pied, au début de l’été, par Flagey, Musiq3 et Klara (qui diffusera, elle, les concerts en différé), devrait évoquer celle du Reine Élisabeth, mais avec un public certes masqué et drastiquement réduit – une jauge limitée à 100 personnes, pour une capacité maximale de 862, ça laissera de la place pour les jambes . Mesures sanitaires obligent, ni vestiaire ni bars et, en outre, des spectateurs conviés à rester assis pendant les pauses, qui seront meublées en live par les propos (essentiellement en français) que les animateurs de radio échangeront avec leurs invités, autour des œuvres jouées.

Au programme du mois d’août, cinq concerts d’excellents interprètes, majoritairement belges et fidèles de Flagey: en compagnie du pianiste Eugene Asti, la soprano Sophie Karthäuser ouvre la danse, le 2 août, par des mélodies françaises et allemandes (Satie, Debussy, Fauré, Schumann et Brahms), avant de passer la main, le dimanche suivant, au Trio Capricorn pour des pièces étonnantes et méconnues (Bridge, Loeffler, Poldowski) du romantisme tardif fin de siècle. La clarinettiste virtuose Annelien Van Wauwe et le pianiste Severin von Eckardstein, lauréat du Reine Élisabeth en 2003, joueront ensuite, notamment, d’ingénieuses miniatures de Berg, ainsi que la "Klaviersonate" de Brahms et le "Fantasiestücke" de Schumann. Le duo composé de la violoniste lettonne Vineta Sareika et de la pianiste française Amandine Savary enchantera à son tour Mozart, avant de passer la main au TrioFenix, ensemble belge dont la combinaison à cordes peu ordinaire (violon, alto et violoncelle) clôturera joyeusement le bal de cette série d’été originale.