Delta, la pop du "genre humain"

Benoît Leclercq et Julien Joris forment le groupe Delta – comme le nom de la station de métro bruxelloise – depuis un moment. Après un premier album sorti il y a trois ans, ils ont énormément composé pour les autres. Avec un spectre allant de Yannick Noah en passant par Amir et Asa…

Aujourd’hui, ils remettent les pendules à l’heure du «genre humain» – titre de ce deuxième album – et ne se départissent pas d’une ligne pop extrêmement rythmée. On aurait aimé qu’ils glissent, parmi leurs nouveaux morceaux, quelques ballades bien sentimentales et osent aussi quelques chansons plus longues. Mais on salue leur habileté à composer des titres accrocheurs éminemment radiophoniques.